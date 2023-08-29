Гастроэнтеролог Кашух: Канцерогены в продуктах могут вызвать у человека рак

Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух поговорила с журналистами Life.ru об опасности употребления в пищу канцерогенов с последующими разрушительными последствиями для здоровья.

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Специалист напомнила: канцерогены входят в группу опасных химических веществ - злоупотребление ими грозит не только обычными рядовыми заболеваниями, но и такими опасными как рак.

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Вещества неспростра называют ядом - они окружают человека во внешней среде повсюду: от воздуха и воды до банальных и привычных продуктов.

Обратить внимание, согласно утверждениям Кашух, стоит на повседневный рацион. Например, одно из таких популярных блюд, как жареная картошка, на первый взгляд не представляющая никакой опасности, может сыграть злую шутку.

Всё дело в подсолнечном масле, используемом для приготовления популярного блюда, в процессе жарки оно выделяет вредные вещества, поэтому врачи советуют применять его исключительно в качестве заправки. Сам картофель - неисчерпаемый источник крахмала. Канцерогенное соединение - акриламид - образуется при процессе готовки блюд с его содержанием при разогреве больше 120 °C. Таким образом, учёные смогли доказать прямое воздействие акриламида на мутации в клетках ДНК и образование раковой опухоли.

Предупредила специалист и о глицидоле, вызывающем рак в почках, печени, молочной железе. Трансжиры, в свою очередь, как искусственные, так и природные, зачастую влекут за собой сердечно-сосудистые заболевания, диабет, инфаркт и инсульт.