Грозит ли России эпидемия энтеровирусной инфекции

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…об эпидемии энтеровируса в России. На этом фоне родителей пугают вспышкой энтеровирусного менингита у детей.

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А что на самом деле?

Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) — довольно распространенное заболевание, вызываемое разными вирусами одного рода — Enterovirus. Передаются они через зараженную воду, контактно-бытовым или воздушно-капельным путем. То есть подхватить их можно, в частности:

наглотавшись воды в открытых водоемах или, например, в бассейнах, где ее не обеззараживают;

коснувшись предметов, которыми пользовался больной человек или носитель вируса, и не обработав после этого качественно руки;

оказавшись рядом с больным или носителем вируса, когда он кашляет или чихает;

съев плохо обработанные овощи, фрукты, зелень и т.п.

При этом энтеровирусы широко распространены и долго живут в окружающей среде. Так, на продуктах в холодильнике они способны сохраняться до трех недель, в водопроводной воде — до 18 дней, в реках, озерах, прудах и т.п. — месяц, а в сточных водах — до двух месяцев, отмечают в Роспотребнадзоре. И хотя энтеровирусом можно заразиться в любое время года, чаще люди болеют летом и осенью.

С момента инфицирования до появления симптомов, по разным оценкам, может пройти от 2 до 30 дней, но в среднем — 7–10 дней.

После перенесенной ЭВИ у человека формируется довольно сильный иммунитет. Однако он неэффективен против всех энтеровирусов, поэтому все равно можно заболеть снова.

Энтеровирусная инфекция не редкость во многих странах, включая Россию, — вспышки среди взрослых и детей регистрируются ежегодно. Так, в первом полугодии 2023 года в ряде российских регионов отмечался рост заболеваемости ЭВИ в сравнении с первым полугодием 2022 года, сообщил внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Массовые случаи ЭВИ наблюдаются в Свердловской, Саратовской и Томской областях, Хабаровском крае, Москве и Севастополе. Самая сложная ситуация складывается в Саратовской области — за семь месяцев заболевание там зарегистрировали 101 раз, сообщили в Роспотребнадзоре.

В основном ЭВИ проявляется в виде герпетической ангины, высыпаний на теле и во рту, а также расстройств пищеварения. Кроме того, заболевание опасно возможными осложнениями: энтеровирусы могут поражать сердце, легкие, печень, желудочно-кишечный тракт, кожу, органы дыхания и приводить к энтеровирусному менингиту (воспалению оболочки головного мозга), а в тяжелых случаях, напомнил Владимир Чуланов, и к воспалению непосредственно тканей головного мозга (менингоэнцефалиту).

Симптомы менингита схожи независимо от того, почему он возник:

интенсивная нарастающая головная боль;

боли в спине и шее, которые усиливаются при движении головы;

повышенная температура с тошнотой и рвотой на фоне боли, а также с высыпаниями на коже;

заторможенность, расстройство сознания;

судороги;

у детей на первом году жизни — лихорадка с монотонным плачем и выбуханием родничка.

Еще для менингита характерны специфичные симптомы, оценить которые может только врач.

По словам заведующего инфекционным отделением №2 Центральной клинической больницы управделами президента РФ Георгия Сапронова, "энтеровирусные инфекции — это хорошо изученные инфекции с различными клиническими проявлениями, включая и расстройства кишечника, поражения кожи, центральной и периферической нервной системы. Инфекция может проявляться и так называемыми серозными менингитами (протекают без образования гноя, как при гнойном менингите, к которому могут приводить бактериальные инфекции — прим. ТАСС)".

Эксперт напомнил, что последние эпидемии энтеровирусных инфекций, причем связанные больше с кишечными проявлениями, в России наблюдались в 60–70-е годы прошлого столетия. И на сегодняшний день ни о какой эпидемии речи быть не может. А небольшой подъем заболеваемости периодически наблюдается в связи с тем, что ЭВИ передается водным и воздушно-капельным путем.

"Большая скученность людей в летний период в зонах отдыха, а затем их возвращение домой может обусловить подъем заболеваемости", — уточнил Сапронов.

Поэтому локальные вспышки заболеваемости были, есть и будут всегда — это связано с особенностями эпидемиологического процесса.

"Энтеровирусы могут вызывать [серозный] менингит, который является "доброкачественным" и проходит сам. Из всех [случаев] менингитов примерно 70–80% — это именно серозные менингиты, и почти все они вызываются как раз энтеровирусами. Прививки, к сожалению, от этого заболевания (ЭВИ) в мире нет. Но нагнетать волнение, напряженность, говорить об эпидемии энтеровирусного менингита абсолютно неправомочно", — заключил Георгий Сапронов.

Чтобы избежать заражения, Роспотребнадзор рекомендует:

мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой и после смены подгузника у ребенка;

тщательно мыть фрукты и овощи;

пить качественную воду — бутилированную или кипяченую;

избегать контактов с людьми с симптомами инфекционных заболеваний;

купаться только в тех бассейнах, где воду обеззараживают, а ее качество контролируют;

купаться только на специально оборудованных пляжах;

защищать пищу от мух и других насекомых;

родителям следить за детьми во время купания, чтобы те не глотали воду.

Регионам, где наиболее сложная ситуация по ЭВИ, глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила взять на контроль объекты риска, в том числе дошкольные и общеобразовательные организации. Так, нужно тщательнее контролировать качество воды в этих заведениях и ограничивать массовые скопления детей.

Что в сухом остатке?