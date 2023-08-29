Как можно заразиться «болезнью легионеров»

В Польше распространилась «болезнь легионеров», или легионеллез. Вспышка заболевания произошла в Жешуве на юге страны, но теперь болезнь перекинулась и на другие регионы.

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Как стало известно, источником заболевания в Польше стал водопровод.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала Общественной Службе Новостей о том, как можно заразиться данным заболеванием.

«Заразиться легионеллезом можно только при вдыхании бактерии, которая в основном живет в закрытых влажных местах, например, в кондиционерах. Там, где распространяется влажный воздух, при аспирации возможно заражение», — отметила эксперт.

Легионеллез наиболее опасен для пожилых людей, добавила Малинникова. Он вызывает пневмонии, которые быстро прогрессируют, развивается легочная недостаточность, возможна остановка дыхания.

При этом для России «болезнь легионеров» – очень редкое заболевание. Роспотребнадзор даже не ведет его статистику.