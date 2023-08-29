Врач Казаринова рассказала, можно ли давать детям успокоительные
В период подготовки к учебному году ребенок может испытывать сильный стресс и переживания, в результате чего многие родители в таких ситуациях прибегают к медикаментозной помощи. Врач-педиатр Злата Казаринова рассказала, есть ли в этом польза.
— Если мы говорим об «успокоительных» препаратах растительного происхождения, то нужно отметить, что у таких препаратов нет доказанной эффективности и безопасности. Они могут влиять на организм только за счет эффекта плацебо. Но если мы говорим о таких препаратах, как нейролептики, антидепрессанты и транквилизаторы, то купить их можно только по рецепту, после тщательного обследования пациента, — отметила Казаринова.
Медик объяснила, что без осмотра врача и установки диагноза давать ребенку перед экзаменом успокоительные препараты ни в коем случае не стоит. Вместо того чтобы заниматься самолечением, медик порекомендовала посетить детского психолога. Причем делать это лучше не накануне стрессового события, а заблаговременно, передает «Газета.ru».
Меньше недели остается до 1 сентября. В интервью «Вечерней Москве» клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт Иван Андрухов рассказал, как подготовить детей к предстоящему учебному году.