Врач Казаринова рассказала, можно ли давать детям успокоительные

— Если мы говорим об «успокоительных» препаратах растительного происхождения, то нужно отметить, что у таких препаратов нет доказанной эффективности и безопасности. Они могут влиять на организм только за счет эффекта плацебо. Но если мы говорим о таких препаратах, как нейролептики, антидепрессанты и транквилизаторы, то купить их можно только по рецепту, после тщательного обследования пациента, — отметила Казаринова.