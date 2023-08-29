Врач назвала неожиданные причины повышения холестерина
Холестерин может повышаться при проблемах с почками, щитовидной железой и хроническом стрессе. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
Если имеется нарушение гормонального фона, то есть снижена функция щитовидной железы, то холестерин будет повышен. Из-за нарушения функции почек холестерин, и в частности триглицериды, тоже могут повышаться.
Татьяна Романенко
врач-терапевт
Кроме того, холестерин может повышаться при хроническом стрессе.
"Кратковременный стресс не вызовет изменение липидного состава крови. Но если он хронический, постоянно повышен кортизол, который приводит к нарушению углеводного обмена, к развитию сахарного диабета, то тогда, конечно, повышение холестерина возможно", – отметила эксперт.
Вместе с тем к очевидным причинам повышения холестерина врач отнесла неправильное питание и генетическую предрасположенность.
Ранее были названы продукты, употребление которых может способствовать снижению уровня холестерина. В частности, для этих целей необходима клетчатка. Поэтому рекомендуется есть больше свежих овощей и фруктов. Кроме того, следует включать в рацион пищу, содержащую омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Например, рыбу северных морей.