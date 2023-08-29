Малышева рассказала, какие лекарства могут продлить жизнь

Продолжительность жизни человека во многом зависит от его генетических особенностей, однако на нее можно повлиять и с помощью лекарств, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, эти лекарства способствуют профилактике смертельно опасных заболеваний и защищают ДНК от повреждений, сокращающих жизнь.

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Медицинский специалист утверждает, что на сегодняшний день продолжительность жизни человека постепенно увеличивается, так как ДНК укорачиваются с меньшими темпами. Так называемые «гены долголетия», которые есть у некоторых людей, подстраивают сломанные части ДНК, также способствуя долголетию. Людям, у которых нет таких генов, рекомендовано принимать особые препараты. К их числу относятся статины, метформин, а также лекарства с окончанием «-прил».

Врач-кардиолог Герман Гандельман объяснил, что каптоприл, лизиноприл и другие подобные препараты нормализуют показатели артериального давления, понижая риск возникновения сердечных катастроф. В частности, они полезны для профилактики инфаркта, инсульта, а также старческого слабоумия. К числу важных для долголетия препаратов также относят статины — лекарства, предназначенные для снижения холестерина. Как и в случае с «прилами», статины снижают риск развития заболеваний сердца.

Наконец, полезными для здоровья являются лекарства, действующим веществом в которых является метформин. Оно помогает снижать негативное влияние сахара на сосуды и защищает их от повреждений. Кроме того, метформин достраивает поврежденные участки ДНК.