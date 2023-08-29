Врач назвал два первых симптома рака кишечника

Симптомы онкологии, как известно, часто схожи с проявлениями менее опасных заболеваний, а потому недуг во многих случаях обнаруживают на поздней стадии - люди просто не придают значения первым "звоночкам".

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Поэтому в качестве ориентира рекомендуется использовать любые изменения, которые сохраняются более шести недель, - это уже значительный срок, предупредил врач общей практики Дэйв Николс в интервью Express.

При этом среди первых признаков рака кишечника он выделил боли в животе, а также проблемы со стулом.

Как уточнил в своем Telegram-канале главный онколог Минздрава России Андрей Каприн, такие симптомы, как чередование поносов и запоров, а также резкое похудение, можно отнести к первым проявлениям опухоли, которая локализуется в левых отделах ободочной кишки.

При поражении правых отделов наиболее ранним признаком может быть снижение показателей гемоглобина или умеренные боли в правой подвздошной области, отметил онколог.