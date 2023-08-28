Психиатр назвал 5 основных признаков деменции

Старение организма затрагивает не только внешность, но и клетки головного мозга. Практически все люди с возрастом сталкиваются с проблемами с памятью. Если пожилой человек забыл, куда положил очки или часы, — это нормально. Однако одно дело — простая забывчивость, а другое — когнитивное расстройство с прогрессирующей потерей знаний, умений и навыков. Есть несколько задокументированных признаков, говорящих о том, что ваш близкий столкнулся именно с диагнозом.

© Секрет Фирмы

Сколько людей с деменцией?

Видео дня

Психиатр-нарколог, психотерапевт Александр Поликарпов рассказал, что, по данным ВОЗ, каждый год количество людей с деменцией в мире увеличивается на 10 млн и к 2030 году, по прогнозам, составит 74,7 млн человек. В группе риска в первую очередь лица старше 65 лет. В то же время уже начиная с 40–45 лет у современного человека зачастую наблюдается снижение скорости обработки информации, отметил врач.

Признаки деменции

Для начала стоит задуматься, если у вашего родного всё чаще случаются проблемы с кратковременной памятью. Например, человек забывает события, которые произошли недавно.

Обратите внимание, что в этом случае речь не идёт о машинальных, постоянно повторяющихся действиях. У любого может вылететь из головы, выпил он или нет повседневные таблетки, приводит пример врач. Это делается на автомате и может не задерживаться в кратковременной памяти. Тревожный звонок, если человек забыл, что включил плиту, на которую поставил вариться суп. Или в упор не помнит, что пару дней назад встретился с друзьями, с которыми давно не виделся.

Второй признак деменции — человек начинает путать имена и названия. Регулярно затрудняется подобрать правильное слово.

У пожилого появляются трудности с ориентацией во времени и (или) в пространстве. И тут тоже стоит понимать нюансы: у некоторых людей всю жизнь есть так называемый географический/топографический кретинизм. Но если человек вообще не может понять, куда идти, то это уже знак. Также стоит напрячься, если человек постоянно теряется во времени, не помнит, какой сегодня день. Но тоже подходите к этому вопросу критически, ведь и здоровые люди иногда путаются во времени. Тут всё индивидуально.

У пациентов с деменцией обычно пропадают привычные навыки. Например, возникает ступор при попытке разогреть еду в микроволновке, проверить показания счётчиков воды и тепла, приготовить какое-то привычное блюдо. Что уж говорить о занятиях с мелкой моторикой: например, бабушка всю жизнь вязала шикарные вещи, но вдруг забыла, как банально правильно держать спицы. Это уже звоночек.

У человека, который столкнулся с проявлениями деменции, появляются заметные психоэмоциональные изменения. Человек с деменцией зачастую ведет себя агрессивно или испытывает тревогу без причины. Да и вообще у него может ощутимо измениться характер.

Что делать при первых признаках деменции

Деменция бывает разных видов, всё зависит от того, какой участок мозга пострадал. По словам врача-невролога Рустема Гайфутдинова, специалисты советуют придерживаться 7 правил, которые помогают предотвратить или замедлить деменцию. Врач посоветовал:

стать социально активными: как можно больше общаться с другими людьми;

бросить пить и курить;

понизить уровень стресса;

интеллектуально развиваться: читать книжки, разгадывать головоломки, решать умственные задачи;

принимать лекарства, понижающие давление;

грамотно лечиться, если болеете;

контролировать уровень холестерина и сахара в организме.

Кстати, без физических нагрузок и диеты тоже не обойтись. Врач призвал перейти на средиземноморское меню, то есть на рыбу, овощи и фрукты.

Как жить дальше, если деменция подтвердилась?

Для начала стоит понимать: чем раньше врачи нашли у пациента деменцию и начали лечение, тем медленнее она будет развиваться. И тем выше шансы снизить выраженность симптомов, улучшить качество жизни больного человека и его близких, отметил Поликарпов.

Если в семье есть пожилой человек с деменцией, то с ним нужно придерживаться некоторых важных правил.