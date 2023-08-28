Почему во время болезни мы хотим есть вредную пищу

«Ридус»: во время болезни мы хотим вредную пищу из-за стресса
«Ридус»: во время болезни мы хотим вредную пищу из-за стресса. В мультфильме «самый тяжелобольной» Карлсон объяснял Малышу, что лечить его нужно огромным тортом, горой шоколада, кульком конфет и вареньем. И это не просто можно увидеть в мультфильме о хитром сладкоежке — такие методы «терапии» встречаются и с настоящими больными. Многим людям во время болезни действительно хочется сладостей, фастфуда, солений и других неполезных продуктов. И это не просто необоснованная хотелка.
В отличие от голода, который возникает как реакция организма на недостаток питательных веществ, у некоторых может просто аппетит — тяга до чего-то конкретного даже в сравнительно сытом состоянии. А когда мы болеем, наш мозг буквально трубит о том, что хочется съесть какую-то жирно-сладко-острую вредность. И вот несколько причин такого жгучего желания:
Подпитка иммунной системы
Когда мы болеем, нашей иммунной системе нужно больше энергии для борьбы с вирусами и бактериями, а сладкие и другие углеводные закуски считаются быстрыми источниками энергии, удовлетворяющими этот подскочивший спрос.
Однако, хоть такая «сахарная» диета во время болезни может помочь удовлетворить повышенные потребности, она также может и усугубить воспалительную реакцию, потенциально мешая выздоровлению.
Если постоянно есть сладкое даже во время болезни, то это может обернуться хроническим воспалением, меняется состав микрофлоры кишечника и растёт риск развития хронических заболеваний.
Для хорошей работы иммунитета стремитесь к сбалансированному рациону, содержащему:
- фрукты;
- овощи;
- клетчатку;
- белки;
- полезные жиры;
- углеводы с низким гликемическим индексом.
Реакция на стресс
Болезнь — это всегда стресс для организма. А любой стресс повышает выработку соответствующих гормонов — адреналина и кортизола. Они направляют накопленную энергию для удовлетворения возросших потребностей, но также могут снизить или, наоборот, повысить аппетит и тягу к простой еде. Ведь нередко она помогает облегчить неприятные ощущения, вызванные стрессовыми факторами.
Вознаграждение мозга
Вкусная, но вредная еда включает систему вознаграждения нашего мозга, будто высвобождая гормоны хорошего самочувствия — дофамин и серотонин. Да, они очень важны во время болезни.
Только, к сожалению, углеводная эйфория часто бывает кратковременной и может привести к сонливости и снижению внимательности уже через час после употребления сладостей и других продуктов с высоким гликемическим индексом.
Когда лень становится признаком болезни?
Бывает так, что весь день вы слоняетесь по дому, отменяете планы, мечтая устроить себе день-тюлень в одеяле и силой заставляете себя сделать то, что невозможно отменить. Возможно, вы просто устали, и организму жизненно важно ничего не делать. Но иногда лень может быть тревожным звоночком целого перечня заболеваний.
Врач-невролог, заведующая лечебно-диагностическим отделением Клиники нервных болезней Сеченовского университета Татьяна Насонова рассказала «Секрету», что если на человека накатывает апатия, вялость, слабость, — есть вероятность, что речь идёт не просто про временную усталость организма.
Апатичное, вялое состояние, нежелание что-либо делать может быть связано в первую очередь с психиатрическими заболеваниями, с нарушениями в работе нервной системы. Причиной лени может быть так называемый астенический синдром (астения) — это состояние, при котором человек быстро утомляется, у него сильная слабость, падает работоспособность.
Одна из возможных соматических причин лени — анемия: снижение уровня гемоглобина на фоне дефицита железа или витамина В12.
Так что если на вас лень накатывает слишком часто, то стоит сдать базовые анализы, которые позволят как минимум сразу исключить заболевания внутренних органов и эндокринной системы.