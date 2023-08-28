Почему во время болезни мы хотим есть вредную пищу

«Ридус»: во время болезни мы хотим вредную пищу из-за стресса. В мультфильме «самый тяжелобольной» Карлсон объяснял Малышу, что лечить его нужно огромным тортом, горой шоколада, кульком конфет и вареньем. И это не просто можно увидеть в мультфильме о хитром сладкоежке — такие методы «терапии» встречаются и с настоящими больными. Многим людям во время болезни действительно хочется сладостей, фастфуда, солений и других неполезных продуктов. И это не просто необоснованная хотелка.

© Секрет Фирмы

В отличие от голода, который возникает как реакция организма на недостаток питательных веществ, у некоторых может просто аппетит — тяга до чего-то конкретного даже в сравнительно сытом состоянии. А когда мы болеем, наш мозг буквально трубит о том, что хочется съесть какую-то жирно-сладко-острую вредность. И вот несколько причин такого жгучего желания:

Видео дня

Подпитка иммунной системы

Когда мы болеем, нашей иммунной системе нужно больше энергии для борьбы с вирусами и бактериями, а сладкие и другие углеводные закуски считаются быстрыми источниками энергии, удовлетворяющими этот подскочивший спрос.

Однако, хоть такая «сахарная» диета во время болезни может помочь удовлетворить повышенные потребности, она также может и усугубить воспалительную реакцию, потенциально мешая выздоровлению.

Если постоянно есть сладкое даже во время болезни, то это может обернуться хроническим воспалением, меняется состав микрофлоры кишечника и растёт риск развития хронических заболеваний.

Для хорошей работы иммунитета стремитесь к сбалансированному рациону, содержащему:

фрукты;

овощи;

клетчатку;

белки;

полезные жиры;

углеводы с низким гликемическим индексом.

Реакция на стресс

Болезнь — это всегда стресс для организма. А любой стресс повышает выработку соответствующих гормонов — адреналина и кортизола. Они направляют накопленную энергию для удовлетворения возросших потребностей, но также могут снизить или, наоборот, повысить аппетит и тягу к простой еде. Ведь нередко она помогает облегчить неприятные ощущения, вызванные стрессовыми факторами.

Вознаграждение мозга

Вкусная, но вредная еда включает систему вознаграждения нашего мозга, будто высвобождая гормоны хорошего самочувствия — дофамин и серотонин. Да, они очень важны во время болезни.

Только, к сожалению, углеводная эйфория часто бывает кратковременной и может привести к сонливости и снижению внимательности уже через час после употребления сладостей и других продуктов с высоким гликемическим индексом.

Когда лень становится признаком болезни?

Бывает так, что весь день вы слоняетесь по дому, отменяете планы, мечтая устроить себе день-тюлень в одеяле и силой заставляете себя сделать то, что невозможно отменить. Возможно, вы просто устали, и организму жизненно важно ничего не делать. Но иногда лень может быть тревожным звоночком целого перечня заболеваний.

Врач-невролог, заведующая лечебно-диагностическим отделением Клиники нервных болезней Сеченовского университета Татьяна Насонова рассказала «Секрету», что если на человека накатывает апатия, вялость, слабость, — есть вероятность, что речь идёт не просто про временную усталость организма.

Апатичное, вялое состояние, нежелание что-либо делать может быть связано в первую очередь с психиатрическими заболеваниями, с нарушениями в работе нервной системы. Причиной лени может быть так называемый астенический синдром (астения) — это состояние, при котором человек быстро утомляется, у него сильная слабость, падает работоспособность.

Одна из возможных соматических причин лени — анемия: снижение уровня гемоглобина на фоне дефицита железа или витамина В12.