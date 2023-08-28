Врачи рассказали, на какие нарушения может указывать боль в груди

Оказалось, внезапная боль в груди - тревожный признак. Она может указывать на сердечный приступ, а также на проблемы с пищеводом и с нервной системой.

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По словам врачей, при сердечном приступе нужно делать все быстро. В первую очередь нужно проверить наличие боли в груди. Три другие возможные ее причины автоматически проверяются во время диагностики сердечного приступа. В этот момент исследуют воспаление сердечной мышцы, смотрят, присутствуют ли легочная эмболия или пневмоторакс, так как все эти факторы опасны для жизни.

Также боль в груди может быть и по другой причине. Одна из распространенных - проблема рефлюкса, когда желудочная кислота попадает в пищевод и вызывает ощущение боли. Это ощущение появляется, потому что сердце и пищевод в организме снабжаются одними и теми же нервами. Однако сильные спазмы в пищеводе, сопровождающие боли в груди, возможны также из-за вирусных заболеваний, желчной колики или воспаленной поджелудочной железы.

Кроме того, сильные боли в груди могут вызывать другие нарушения - дегенеративные заболевания позвоночника, ревматизм, сжатие нервного корешка, при котором межпозвоночный диск давит на корешок спинного мозга, опоясывающий лишай и психические расстройства (панические атаки, депрессия).