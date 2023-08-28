Врач рассказала о домашних методах лечения простуды

Терапевт Ирина Андреева рассказала, какими методами можно лечиться от простуды дома. Однако специалист напоминает, что если симптомы долго не проходят, следует обратиться к врачу.

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«Теплые напитки, например травяные чаи, очень полезны, особенно при простуде. Они не только помогают успокоить раздраженные слизистые оболочки (внутренние слои кожи), но также разжижают выделения в бронхах (дыхательных путях) и носу», – отмечает Андреева.

От кашля и заложенности носа могут помочь ингаляции. Водяной пар, который больной вдыхает в процессе ингаляций, позволяет разжижить слизистую.

Чтобы провести ингаляцию, нужно наполнить кастрюлю горячей водой, склонить над ней голову и накрыться полотенцем или одеялом. В таком положении нужно вдыхать пар 10–15 минут.

Мед также может помочь при простуде. Чайная ложка этого продукта уменьшит кашель и успокоит горло, передает medikforum.