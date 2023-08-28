Почему кальций и железо нельзя пить одновременно

Значение этих двух микроэлементов для здоровья неоспоримо, но так сложилось, что они не сочетаются друг с другом.

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По словам врача, всё потому, что железо и кальций начинают конкурировать за всасывание в пищеварительной системе. Поэтому организм не сможет эффективно усваивать их. И если бы только это, но нет, в результате вы можете ещё и ухудшить своё состояние.

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Как нельзя пить кальций и железо

«Железо и кальций конкурируют за одни и те же рецепторы, и в результате кальций препятствует усвоению железа при совместном приёме», — уточнил врач-нутрициолог Игорь Строков.

По его словам, кальций может снижать скорость всасывания железа. В результате получается, что человек купил добавок, чтобы улучшить здоровье, а получил железодефицитную анемию — нехватку в организме железа.

Симптомы железодефицитной анемии

Анемия, вызванная недостатком железа, сопровождается такими признаками:

усталость;

недостаток энергии;

учащённое сердцебиение;

одышка;

головные боли;

звон, жужжание или шипение в голове;

странный вкус еды;

желание есть несъедобное;

трудности при глотании;

болезненные язвы в углах рта;

зуд;

выпадение волос;

ногти в форме ложки;

синдром беспокойных ног.

В том случае, если вы одновременно пили кальций и железо и столкнулись с симптомами из списка выше, нутрициолог порекомендовал обратиться к терапевту.

Кстати, около 90% страдающих железодефицитной анемией — женщины. Причиной дефицита может стать обильная менструация.

Как правильно пить кальций и железо

Нутрициолог Строков объяснил, что для оптимального усвоения время играет решающее значение. Поэтому он порекомендовал пить две эти добавки с промежутком в несколько часов.

«Например, принимайте добавку железа (в сочетании с пищей или добавкой, богатой витамином С) утром, а добавку кальция — вечером. Такой поэтапный подход может помочь свести к минимуму взаимодействие», — сказал он.

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