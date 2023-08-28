Почему кальций и железо нельзя пить одновременно
Значение этих двух микроэлементов для здоровья неоспоримо, но так сложилось, что они не сочетаются друг с другом.
По словам врача, всё потому, что железо и кальций начинают конкурировать за всасывание в пищеварительной системе. Поэтому организм не сможет эффективно усваивать их. И если бы только это, но нет, в результате вы можете ещё и ухудшить своё состояние.
Как нельзя пить кальций и железо
«Железо и кальций конкурируют за одни и те же рецепторы, и в результате кальций препятствует усвоению железа при совместном приёме», — уточнил врач-нутрициолог Игорь Строков.
По его словам, кальций может снижать скорость всасывания железа. В результате получается, что человек купил добавок, чтобы улучшить здоровье, а получил железодефицитную анемию — нехватку в организме железа.
Симптомы железодефицитной анемии
Анемия, вызванная недостатком железа, сопровождается такими признаками:
- усталость;
- недостаток энергии;
- учащённое сердцебиение;
- одышка;
- головные боли;
- звон, жужжание или шипение в голове;
- странный вкус еды;
- желание есть несъедобное;
- трудности при глотании;
- болезненные язвы в углах рта;
- зуд;
- выпадение волос;
- ногти в форме ложки;
- синдром беспокойных ног.
В том случае, если вы одновременно пили кальций и железо и столкнулись с симптомами из списка выше, нутрициолог порекомендовал обратиться к терапевту.
Кстати, около 90% страдающих железодефицитной анемией — женщины. Причиной дефицита может стать обильная менструация.
Как правильно пить кальций и железо
Нутрициолог Строков объяснил, что для оптимального усвоения время играет решающее значение. Поэтому он порекомендовал пить две эти добавки с промежутком в несколько часов.
«Например, принимайте добавку железа (в сочетании с пищей или добавкой, богатой витамином С) утром, а добавку кальция — вечером. Такой поэтапный подход может помочь свести к минимуму взаимодействие», — сказал он.
Какие лекарства нельзя пить вместе
Опасные сочетания препаратов назвала главный врач, кардиолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Валентина Байдина.
- Средства от аллергии и от кашля. Они нередко содержат аналогичные по действию вещества, и совместный приём может привести к накоплению токсических уровней препаратов, а также к усилению седативного действия, расстройствам аппетита и сна, сильной вялости и заторможенности.
- Антидепрессанты и болеутоляющие. Для организма такой дуэт грозит кровотечением из пищевода или стенок желудка.
- Аспирин и антикоагулянты (профилактика или лечение тромбоза сосудов) совместно чреваты развитием опасных для жизни кровотечений — внешних или внутренних.
- Ингибиторы МАО (при терапии депрессии и паркинсонизме) и лекарства от простуды могут спровоцировать развитие серьёзного гипертонического криза, который из-за осложнений способен обернуться смертью.
- Сердечные препараты и другие лекарства. К примеру, при совместном употреблении с аналогом виагры возможны развитие сердечной недостаточности, гипертонический криз и летальный исход.
- От давления и антибактериальные средства провоцируют повышение давления, проблемы с пищеварением и увеличивают риск инсульта.