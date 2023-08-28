Как предотвратить рак кишечника

Онколог Воробьёв посоветовал есть больше клетчатки, чтобы предотвратить рак. Как известно, самое лучшее средство против онкозаболеваний — профилактика. А именно — здоровый образ жизни и правильное питание. По мнению специалистов, если сбалансировано питаться, то можно предотвратить до 54% случаев рака кишечника. О продуктах, которые лучше прочих помогают снизить риск заболеть, рассказал врач-онколог Андрей Воробьёв.

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Питание для профилактики рака кишечника

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Во-первых, стоит добавить в рацион еду с высоким содержанием клетчатки, пишет «Медикфорум». Её в большом количестве содержат фрукты, овощи, орехи и бобовые. Клетчатка поддерживает ЖКТ, обеспечивает регулярный стул, быстро выводя потенциально опасные вещества из организма.

Далее следуют красочные фрукты. При этом лучше, если вы будете класть в тарелку разнообразные и яркие продукты. Содержащиеся в них полезные вещества защищают клетки от повреждений и уменьшают воспаления.

Не стоит игнорировать крестоцветные овощи. Это, к примеру, цветная капуста, брокколи и брюссельская капуста. В них есть глюкозинолаты, соединения, которые помогают предотвращать рост раковых клеток и поддерживают вывод токсинов из организма.

Ещё с ростом раковых клеток борются лук и чеснок, так как в них много сероорганических соединений. А употребление нежирных источников белка по типу птицы, рыбы, бобовых и тофу вместо обработанного и красного мяса тоже снижает риск развития рака кишечника. В них нет вредных соединений, который создаются во время готовки мяса.

Наконец, не забывайте о цельнозерновых продуктах. Они станут ценным дополнением к меню, так как положительно влияют на работу желудка и кишечника.

Как от рака может защитить домашняя уборка

Удивительно, но хорошим средством профилактики рака могут оказаться и обычные домашние дела вроде уборки. Недавно закончился семилетний эксперимент австралийских учёных, которые выяснили, что уборка дома снижает риск развития всех видов онкозаболеваний.

Оказалось, что всего 3,5 минуты интенсивной перемежающейся физической активности в день позволяли снизить риск развития любого рака аж на 18%.