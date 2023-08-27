Пиелонефрит: симптомы, причины, лечение
Пиелонефрит — инфекционно-воспалительный процесс, который развивается в почках. Это приводит к нарушению фильтрации крови и потере биологически-значимых веществ. Пиелонефрит чаще встречается у женщин, чем у мужчин, что обусловлено анатомическими особенностями строения мочевых путей. Отсутствие лечения может привести к абсцессу почек, почечной недостаточности и даже к заражению крови.
Подробнее о симптомах, причинах и лечение пиелонефрита — в материале "Рамблера".
Симптомы
Главным симптомом острого пиелонефрита можно считать боль в спине, а именно — в области поясницы. Болевые ощущения могут быть настолько сильными, что человек даже не сможет передвигаться. Кроме того, пациенты часто жалуются на повышенную температуру тела, озноб, слабость, головную боль, рвоту и тошноту.
Кроме того, происходит изменение оттенка мочи на более темный. Часто пиелонефрит сопровождается воспалением мочевого пузыря — циститом. В таком случае мочеиспускание становится учащенным и болезненным.
А вот хронический пиелонефрит порой протекает совсем без симптомов. Но заболевание все же могут выдавать следующие признаки:
- слабость;
- утомляемость;
- снижение аппетита;
- головная боль;
- учащенное мочеиспускание;
- ноющая боль в области поясницы, которая усиливается в ветреную, сырую, холодную погоду.
Причины
Как правило, заболевание вызывает условно-патогенная микрофлора. В 90% случаев — кишечная палочка, а в остальных — энтерококк или стафилококковая инфекция.
А вот риск развития пиелонефрита повышают следующие факторы:
- недержание мочи;
- беременность;
- заболевания простаты;
- сахарный диабет;
- аномалии строения мочевыводящих путей;
- воспалительные болезни мочевых путей;
- снижение иммунитета после тяжелых соматических болезней или на фоне лечения иммуносупрессорами;
- пузырно-мочеточниковый рефлюкс;
- установка катетера в мочевой пузырь;
- травма спинного мозга;
- выпадения матки.
Лечение
Обычно при лечении пиелонефрита уролог применяет медикаментозную и физиотерапевтическую терапии. Если пиелонефрит находится в острой стадии, то пациенту назначают антибиотики, чтобы он смог подавить бактериальную инфекцию. Врачу важнее всего восстановить отток мочи и выяснить, из-за чего нарушена уродинамика.
При пиелонефрите также необходимо соблюдать диету и постельный режим. Уже спустя 3-5 суток после начала терапии симптомы станут менее явными.