Пиелонефрит: симптомы, причины, лечение

Пиелонефрит — инфекционно-воспалительный процесс, который развивается в почках. Это приводит к нарушению фильтрации крови и потере биологически-значимых веществ. Пиелонефрит чаще встречается у женщин, чем у мужчин, что обусловлено анатомическими особенностями строения мочевых путей. Отсутствие лечения может привести к абсцессу почек, почечной недостаточности и даже к заражению крови.

© ru.123rf.com

Подробнее о симптомах, причинах и лечение пиелонефрита — в материале "Рамблера".

Видео дня

Симптомы

Главным симптомом острого пиелонефрита можно считать боль в спине, а именно — в области поясницы. Болевые ощущения могут быть настолько сильными, что человек даже не сможет передвигаться. Кроме того, пациенты часто жалуются на повышенную температуру тела, озноб, слабость, головную боль, рвоту и тошноту.

Кроме того, происходит изменение оттенка мочи на более темный. Часто пиелонефрит сопровождается воспалением мочевого пузыря — циститом. В таком случае мочеиспускание становится учащенным и болезненным.

А вот хронический пиелонефрит порой протекает совсем без симптомов. Но заболевание все же могут выдавать следующие признаки:

слабость;

утомляемость;

снижение аппетита;

головная боль;

учащенное мочеиспускание;

ноющая боль в области поясницы, которая усиливается в ветреную, сырую, холодную погоду.

Причины

Как правило, заболевание вызывает условно-патогенная микрофлора. В 90% случаев — кишечная палочка, а в остальных — энтерококк или стафилококковая инфекция.

А вот риск развития пиелонефрита повышают следующие факторы:

недержание мочи;

беременность;

заболевания простаты;

сахарный диабет;

аномалии строения мочевыводящих путей;

воспалительные болезни мочевых путей;

снижение иммунитета после тяжелых соматических болезней или на фоне лечения иммуносупрессорами;

пузырно-мочеточниковый рефлюкс;

установка катетера в мочевой пузырь;

травма спинного мозга;

выпадения матки.

Лечение

Обычно при лечении пиелонефрита уролог применяет медикаментозную и физиотерапевтическую терапии. Если пиелонефрит находится в острой стадии, то пациенту назначают антибиотики, чтобы он смог подавить бактериальную инфекцию. Врачу важнее всего восстановить отток мочи и выяснить, из-за чего нарушена уродинамика.

При пиелонефрите также необходимо соблюдать диету и постельный режим. Уже спустя 3-5 суток после начала терапии симптомы станут менее явными.