Окулист: при глаукоме может не быть симптомов на начальных стадиях

Окулист Русановская: при глаукоме может не быть симптомов на начальных стадиях
Окулист Русановская: при глаукоме может не быть симптомов на начальных стадиях. По умолчанию считается, что выявление болезни на ранней стадии — лучшее, что может быть. Однако глаукома не тот случай. Нередко человек не замечает, что она уже начала развиваться, рассказала врач-офтальмолог московской ГКБ № 52 Анна Русановская.
Опасность глаукомы
По словам Русановской, глаукома — очень коварное заболевание. Это дегенеративный процесс в структурах оттока жидкости глаза, который может произойти у любого человека, независимо от наследственной предрасположенности.
«Человек может слепнуть и узнать о том, что глаз не видит, только когда поле зрения стало таким узким», — сказала она.
Как избежать глаукомы
Специалист призвала начиная с 35 лет регулярно измерять глазное давление и при появлении любого дискомфорта в глазах обращаться к офтальмологу.
Особенно это важно для тех, у чьих родственников были похожие патологии. Врач отметила, что существуют работы, говорящие о том, что предрасположенность к глаукоме может быть.
«Если родители ваши болели глаукомой или ослепли по непонятным причинам, то обязательно вам нужно больше внимания обратить на свои глаза и своё давление и уже с 35 лет ходить измерять давление глазное», — объяснила она.
Дисциплина нужна и в том случае, если глаукому всё же диагностируют: ответственно относиться к назначениям врача и проходить регулярный осмотр.
Симптомы глаукомы
По словам врача-офтальмолога, врача-микрохирурга, лазерного хирурга, ведущего специалисто «СМ-Клиники», к. м. н. Светланы Миргородской, глаукома проявляет себя так:
- повышенное внутриглазное давление;
- покраснение глаз;
- слезотечение;
- затуманенное зрение;
- пелена или радужные круги перед глазами.
В каких ещё случаях нужно срочно идти к офтальмологу
Врачи, специализирующиеся на лечении глазных болезней, буквально призывают не закрывать глаза на любые проблемы с ними. Причём повод обратиться к специалисту порой кажется мизерным, но и он может говорить о формировании заболевания.
Офтальмохирург, руководитель направления «Офтальмология» в клинике на «Сухаревской», д. м. н. Юрий Гусев назвал 10 причин для того, чтобы незамедлительно записаться на приём. Это:
- боль в глазах — абсолютно любая;
- ощущение инородного тела в глазу;
- резкая потеря остроты зрения;
- слизистые или гнойные выделения;
- продолжительное воспаление и покраснение на слизистой;
- трудности с фокусированием на предметах вдали;
- дублирование изображения;
- периодические искры и вспышки;
- светобоязнь;
- отёк век.