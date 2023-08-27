Окулист: при глаукоме может не быть симптомов на начальных стадиях

Окулист Русановская: при глаукоме может не быть симптомов на начальных стадиях. По умолчанию считается, что выявление болезни на ранней стадии — лучшее, что может быть. Однако глаукома не тот случай. Нередко человек не замечает, что она уже начала развиваться, рассказала врач-офтальмолог московской ГКБ № 52 Анна Русановская.

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Опасность глаукомы

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По словам Русановской, глаукома — очень коварное заболевание. Это дегенеративный процесс в структурах оттока жидкости глаза, который может произойти у любого человека, независимо от наследственной предрасположенности.

«Человек может слепнуть и узнать о том, что глаз не видит, только когда поле зрения стало таким узким», — сказала она.

Как избежать глаукомы

Специалист призвала начиная с 35 лет регулярно измерять глазное давление и при появлении любого дискомфорта в глазах обращаться к офтальмологу.

Особенно это важно для тех, у чьих родственников были похожие патологии. Врач отметила, что существуют работы, говорящие о том, что предрасположенность к глаукоме может быть.

«Если родители ваши болели глаукомой или ослепли по непонятным причинам, то обязательно вам нужно больше внимания обратить на свои глаза и своё давление и уже с 35 лет ходить измерять давление глазное», — объяснила она.

Дисциплина нужна и в том случае, если глаукому всё же диагностируют: ответственно относиться к назначениям врача и проходить регулярный осмотр.

Симптомы глаукомы

По словам врача-офтальмолога, врача-микрохирурга, лазерного хирурга, ведущего специалисто «СМ-Клиники», к. м. н. Светланы Миргородской, глаукома проявляет себя так:

повышенное внутриглазное давление;

покраснение глаз;

слезотечение;

затуманенное зрение;

пелена или радужные круги перед глазами.

В каких ещё случаях нужно срочно идти к офтальмологу

Врачи, специализирующиеся на лечении глазных болезней, буквально призывают не закрывать глаза на любые проблемы с ними. Причём повод обратиться к специалисту порой кажется мизерным, но и он может говорить о формировании заболевания.

Офтальмохирург, руководитель направления «Офтальмология» в клинике на «Сухаревской», д. м. н. Юрий Гусев назвал 10 причин для того, чтобы незамедлительно записаться на приём. Это: