Как снизить риск развития заболеваний ЖКТ

Стресс, питание, физическая активность, режим труда и отдыха могут повлиять на риск развития заболеваний желудочно-кишечного тракта. Гастроэнтерологи советуют соблюдать простые правила, чтобы максимально защитить свои желудок и кишечник. URA.RU собрало информацию о том, как питаться и какой режим дня соблюдать, чтобы избежать возникновения патологий ЖКТ.

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Врачи рекомендуют исключить или максимально ограничить употребление спиртного. Алкоголь оказывает токсическое воздействие на поджелудочную железу, печень, что может привести к гепатиту, циррозу, панкреатиту, рассказала врач-гастроэнтеролог-диетолог Городской клинической больницы №6 города Челябинска Светлана Вишнякова.

Есть необходимо каждые три-четыре часа. Регулярное питание позволяет избежать образования камней в желчном пузыре.

Ежедневный рацион должен содержать не менее пяти порций овощей и фруктов. Это позволит избежать запоров, геморроя, дивертикулезной болезни толстого кишечника.

Врачи советуют контролировать уровень стресса для профилактики функциональных заболеваний. Необходимо высыпаться и давать организму отдыхать. После еды полезно прогуляться, чтобы снизить симптомы раздраженного кишечника, такие как боли и вздутие живота.

Для поддержания нормальной массы тела необходимо выполнять физические упражнения. Лишний вес увеличивает вероятность возникновения жирового гепатоза, поскольку жир со временем заменяет нормальную ткань печени и поджелудочной железы.

Для профилактики болезней ЖКТ врачи советуют проходить диспансеризацию, особенно после 45 лет. Рекомендуется сдавать следующие анализы: