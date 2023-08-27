Как сохранить хорошее самочувствие во время магнитной бури?

На Землю обрушилась магнитная буря. Своего пика, по прогнозам ученых, она достигнет 26 августа. Чем солнечная атака грозит метеозависимым людям и как минимизировать ее воздействие на организм, телеканал «МИР 24» спросил кандидата медицинских наук, невролога Марину Аникину.

© Мир24

Как известно, официального диагноза «метеозависимость» нет, но в эти дни очень многие жалуются на ухудшение самочувствия. Не может же это быть совпадением?

Видео дня

- Несмотря на то, что идут дискуссии о том, есть метеозависимость или нет, по статистике, около 15% населения испытывают те или иные проблемы со здоровьем в дни геомагнитных бурь.

Правда ли, что горожане более чувствительны к геомагнитным бурям, чем деревенские жители?

- Во-первых, это можно объяснить увеличением темпа жизни людей в мегаполисе. Во-вторых, наличие производств, высотных зданий не способствует подавлению геомагнитной активности, ей некуда уходить. У нас асфальтовое покрытие, бетонные стены, стекла – все это отражает геомагнитную активность. Таким образом, тело человека оказывается более восприимчивым к таким перегрузкам.

Как говорят врачи, больше всех в это время страдают люди с проблемным давлением – гипертоники и гипотоники. Кто более чувствителен к солнечным атакам, и как это отражается на самочувствии?

- Люди, которые испытывают крайне низкое давление и, наоборот, гипертоники примерно одинаково страдают по сравнению с людьми, у которых не бывает таких перепадов. Все, скорее всего, зависит от изменения синтеза некоторых нейромедиаторов. Особенно изучено влияние геомагнитной активности на синтез мелатонина – вещества, которое устанавливает циркадные ритмы. Поскольку он напрямую связан с уровнем серотонина, соответственно, вся нейрохимическая цепочка подвергается изменению.

Тем не менее, кто из них сложнее приходит в норму?

- Более опасны, конечно, такие нагрузки и перепады для гипертоников. Потому что пиковое повышение давления все-таки больше вязано с инфарктом, с инсультом, с нарушениями ритмов сердца.

Еще одна группа риска, по мнению специалистов – это дети и подростки. Чем это можно объяснить?

- Это связано с тем, что есть определенные критические моменты взросления организма в целом, взросления и стабилизации нейрохимических и гормональных обменов и структур. Поэтому те люди, которые находятся в состоянии определенных физиологических кризисных моментов, естественно, будут страдать более ярко.

Дети более устойчивы к таким явлениям, а подростки испытывают очень яркие ощущения: головокружение, тошнота, нарушения сна, эмоционального фона. Поэтому некоторые исследователи даже связывают пики геомагнитной активности с увеличением суицидальных фактов.

Как снизить влияние затяжной солнечной бури на организм? Один из популярных советов – больше отдыхать.

- Во-первых, это контроль над ритмом жизни. Если мы заранее знаем, что неделю или пять дней будет повышенная геомагнитная активность, то на эти дни не рекомендуется планировать поездки, нужно по возможности отказаться от перелетов, при которых мы оказываемся ближе к источнику геомагнитной энергии. Нужно нормализовать свой сон, хотя бы вовремя ложиться спать, не читать перед сном с экрана. Подсветка led-системами мешает синтезу мелатонина, который итак будет подавлен в эти дни.

Рекомендуют быть более внимательными к рациону и питьевому режиму. Каким он должен быть и почему это важно?

- Нужно по возможности снизить нагрузку и на пищеварительный тракт, и на нервную систему в целом, потому что именно она ответственна за переваривание пищи. Стоит отказаться от тяжелой пищи, от избыточной пищи и уделить внимание питьевому рациону, поскольку при геомагнитной активности может быть риск повышенного тромбообразования. Имеет смысл выпивать достаточное количество воды.

Это сколько?

- Примерно 30 мл на килограмм веса. Но стоит оговориться, что есть люди, которые традиционно не пьют воду, так устроен их быт. Но нужно выпивать не менее литра воды в течение дня. Если вы придерживаетесь питьевых канонов, стараетесь пить достаточно воды, то рекомендовано примерно 1,5-1,7 литров в день для употребления. Есть некоторые увеличения для пациентов с почечной и сердечно-сосудистой недостаточностью, но доктор, который ведет таких пациентов, оговаривает сокращение употребления воды.

Как насчет чая, кофе, травяных напитков, соков?

- Кофе может выводить воду из организма, поэтому не стоит в эти дни им злоупотреблять. Но отказываться от утренней чашки кофе я не считаю рациональным. Диетологи считают, что чай и кофе не относятся к чистой воде. Все, что изменено – это уже пища. Но если человек не может пить воду, а такие люди бывают, то подойдут некрепкие или травяные чаи для того, чтобы восполнить питьевой баланс.

Стоит ли максимально снизить физическую нагрузку?

- Да, потому что нервная система испытывает стресс из-за физических нагрузок даже в обычные дни. Но если мы говорим про геомагнитную активность и риск лабильности давления, неправильной и измененной работы сердечно-сосудистой и нервной систем, то если вы опытный спортсмен или тренируетесь регулярно, в эти дни перейдите на облегченные тренировки, если вы решили в эти дни начать тренироваться, то следует переждать бурю и начать на более ровном фоне.

Как насчет интеллектуальной активности, насколько она должна быть интенсивной?

- Интенсивная интеллектуальная активность тоже может приводить как к головной боли, так и к повышению давления. Я советую не откладывать дела на последний день и делать их более размеренно. Авралы никому никогда не полезны: это приводит и к эмоциональным всплескам и к нарушению сна. Одним из доказанных моментов при геомагнитной активности является снижение синтеза мелатонина, поэтому все, что может потенциально нарушать сон в эти дни – переживания, стрессовые ситуации, поездки, смена часовых поясов, физическая и эмоциональная нагрузка – все это должно быть умеренно.