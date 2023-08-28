Шесть симптомов рака, которые можно не заметить

Согласно результатам опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) и благотворительного фонда «Онкологика», каждый третий россиянин игнорирует симптомы, которые могут быть признаками развивающегося рака. Что именно может свидетельствовать о прогрессирующей онкологии, что делать, если появились подозрительные симптомы и возможно ли обнаружить рак на начальной, бессимптомной стадии — в материале NEWS.ru.

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Может ли боль быть симптомом онкологии

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По словам врача-онколога Ильи Романова, болевой синдром в любой части организма может быть симптомом онкологического заболевания. Но чаще всего пациенты не обращают на это внимание, думают, что поболит и пройдет, отметил он.

«Я постоянно сталкиваюсь с запущенными случаями. Начинаем с пациентом обсуждать, выясняется, что год назад у него начало болеть горло, потом пропал голос, а к врачу он явился только в тот момент, когда уже задыхаться начал и боли при глотании стали невыносимыми», — рассказал Илья Романов в разговоре с NEWS.ru.

Врач отметил, что часто причины такого поведения — социальные, то есть больному некогда обращать внимание на то, что у него что-то болит, ведь у него семья, дети, ипотека — нужно много работать. Поэтому, по мнению Ильи Романова, винить человека в том, что он вовремя не обратился к врачу, нельзя.

Что делать, если появилась язва на коже

Еще одним симптомом онкологии могут стать незаживающие язвочки на коже, говорит Илья Романов. По его словам, эта проблема чаще всего встречается у пожилых людей.

«На лице появляется какая-то язвочка. Человеку кажется, ничего страшного, сама пройдет. А она не проходит, наоборот, начинает расти. И родственники пожилого человека не обращают внимание. Ну что такого, язвочка на лице у дедушки. Но так может проявляться базальноклеточный рак кожи», — говорит онколог.

То же самое касается и разного рода новообразований на коже, добавил он. Илья Романов посоветовал не откладывать поход к врачу при обнаружении таких симптомов, ведь часто предотвратить развитие онкологии в таком случае несложно.

«Такие новообразования можно удалить даже 90-летнему пациенту под местной анестезией, а не дожидаться, пока оно разрастется на пол-лица», — сообщил Илья Романов.

Как трещины на губах могут свидетельствовать о раке

Илья Романов сообщил, что изменения родинок тоже могут быть признаком онкологии. Но насчет этого люди хорошо осведомлены и часто приходят на прием к врачу, заметив такой симптом.

«Люди по поводу родинок достаточно напряжены. О меланоме знают все. А другие виды рака кожи, которые растут медленно, не на фоне родинок, пациенты часто игнорируют», — отменил онколог.

По его словам, признаком онкологии могут стать даже частые трещины на губах: они могут покрываться корочками, которые потом болезненно отрываются и на их месте появляются язвочки.

О чем говорят увеличенные лимфоузлы

Илья Романов добавил, что увеличенные лимфоузлы на шее и в других местах тоже могут быть признаком онкологического заболевания. По словам врача, такой симптом обычно сопровождается еще и болью, которую пациент игнорирует.

«Бывает, что человек ходит с увеличенным узлом на шее, у него там боль хроническая. Он пошел к врачу, и лимфоузлы ему пунктируют, исследуют, делают УЗИ. А потом выясняется, что у него опухоль растет в корень языка», — рассказал онколог.

Являются ли кровоподтеки на коже симптомом онкологии

По словам академика РАН, онколога Георгия Франка, другим малоизвестным симптомом рака могут стать кровоподтеки на коже.

«Если на теле появляются непонятно откуда взявшиеся кровоподтеки, пятна, то это может быть признаком того, что развивается злокачественная опухоль. В таком случае нарушаются функции тромбоцитов, что может приводить к подобным симптомам», — рассказал Георгий Франк в разговоре с NEWS.ru

Он добавил, что тот же самый вывод можно сделать и при разного рода кровяных выделениях: из носа, горла, в моче или кале.

О раке может свидетельствовать резкое снижение или набор веса

Поводом обратиться к врачу служит и резкая необъяснимая потеря веса или, наоборот, его набор, говорит Илья Романов. По его словам, если развивается онкология, то эти процессы тоже могут сопровождаться болями.

«Бывает, что человек худеет на глазах, весь посинел уже. А когда приходит, оказывается, что у него уже давно болит живот. Обследование показывает, что внутри развивается опухоль», — говорит врач.

По его словам, столь выраженные симптомы свойственны запущенным клиническим случаям.

Что делать, чтобы выявить онкологию на ранней стадии

Илья Романов рекомендует при появлении каких-либо странных ощущений в организме обратиться к врачу. Однако идти, по его словам, стоит сперва к терапевту, а не «пытаться прорваться на прием сразу к онкологу».

«Надо не на онкологию проверяться, а ходить к врачу-терапевту, которому вы доверяете. Он хорошо знает вас и вашу историю болезни. И в нужный момент, при появлении специфических жалоб, терапевт перенаправит вас к более узкому специалисту», — говорит Илья Романов.

Такого же мнения придерживается и Георгий Франк. Он считает, что «нужно обязательно проверяться при любом личном подозрении».

По словам заместителя директора по онкологии Московского клинического научно-практического центра Михаила Бяхова, лучше всего не дожидаться каких-то неприятных ощущений в организме. Обнаружить рак на ранней стадии возможно, если регулярно проходить диспансеризацию. Михаил Бяхов добавил, что онкология на начальной стадии симптомов, как правило, не имеет. Она развивается незаметно на фоне хронических заболеваний.