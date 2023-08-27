Как снизить риск заболеваний сердца на 20%
Несоленая диета способна уменьшить риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой на 20%. Это продемонстрировало новой крупное исследование. Подробнее об этом информирует The Observer.
Как отмечено в материале, в Великобритании исследователи проанализировали информацию Биобанка и пришли к выводу, что исключение из рациона соли, а также соленых продуктов способно уменьшить риск заболеваний сердца приблизительно на одну пятую.
По словам ученых, вероятность развития фибрилляции предсердий (ФП), а также болезней сердца на 18% ниже у тех людей, кто потреблял несоленую пищу, чем у тех, кто всегда солил блюда.
Напомним, что фибрилляция предсердий провоцирует аритмию, что приводит к усталости и одышке. У людей с такой проблемой риск инсульта выше в пять раз, передает издание «Московский Комсомолец».