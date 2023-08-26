Врач рассказал о самых распространённых травмах при езде на электросамокате

«Поскольку управляющие СИМ едут на прямых ногах, то при падении чаще всего повреждаются верхние конечности. Однажды у меня был приём, во время которого пришли три человека с переломами плечевой кости. Частые травмы — отрыв бугорка плечевой кости, перелом ключицы, вывих или разрыв акромиально-ключичной связки», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».