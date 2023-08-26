Врач рассказал о самых распространённых травмах при езде на электросамокате

Врач Строганов рассказал о самых распространённых травмах при езде на электросамокате
Василий Строганов, травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины Клинической больницы ЦКБ «РЖД-Медицина», рассказал, какие травмы можно получить чаще всего при езде на электросамокате.
«Поскольку управляющие СИМ едут на прямых ногах, то при падении чаще всего повреждаются верхние конечности. Однажды у меня был приём, во время которого пришли три человека с переломами плечевой кости. Частые травмы — отрыв бугорка плечевой кости, перелом ключицы, вывих или разрыв акромиально-ключичной связки», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, также возможны переломы лучевой кости, поскольку когда человек падает, то он выставляет вперёд ладонь. Кроме того, люди падают на коленные суставы.
«Часто бывают повреждения головного мозга — от сотрясений до ушибов», — отметил Строганов.
Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала правильно питаться и высыпаться, чтобы укрепить иммунитет к сезону ОРВИ.