Онколог Решетов описал особенности людей с высоким риском развития меланомы

Ежегодно в России диагностируют порядка 12 тысяч случаев заболевания меланомой — быстроразвивающейся злокачественной опухоли. Она возникает из клеток, содержащих пигмент меланин. О том, кто чаще подвержен этому заболеванию, рассказал онколог Дмитрий Решетов.

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— Среди основных причин заболевания — генетическая наследственность, — сказал он.

Среди причин Решетов также выделил различные виды иммунодефицитов и регулярно высокий уровень инсоляции при проживании в регионе, где происходит сильное облучение солнечным светом.

Женщины чаще мужчин страдают меланомой. Онколог пояснил, что этому способствует посещение солярия до 30 лет, а также применение эстрогенных гормональных препаратов.

— В особой зоне риска — дамы первого и второго фототипа кожи, очень чувствительной к солнцу, их отличают светлая кожа и волосы, голубые глаза, — подчеркнул врач.

При увеличении размера пигментного образования, а также при появлении под пятном уплотнения следует незамедлительно обратиться к врачу, рассказал Решетов в интервью изданию «Газета.Ru».