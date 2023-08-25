Онищенко предсказал эпидемию гриппа в ближайшие недели

В начале сентября Россию ждет резкий подъем заболеваемости гриппом, рассказал на пресс-конференции бывший глава Роспотребнадзора, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, это нормальный процесс, так происходит каждый сезон.

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1 сентября школьники сядут за парты, приехав с разных концов нашей страны, и начнут друг друга заражать. В нашей стране около 54 тысячи школ. Ровно через семь дней начнется подъем заболеваемости. Школьники заражают родителей, те идут на работу, эпидемический процесс продолжается, — заявил он.

По словам Онищенко, прививаться от гриппа надо уже сейчас. Он уточнил, что вакцины от гриппа в стране сейчас мало — всего 60 миллионов доз, часть из которых будет использована в ходе государственной прививочной кампании для вакцинации социальных групп риска.