Врач перечислила болезни, которые передаются через поцелуи
Через поцелуй можно заразиться герпесом, мононуклеозом, а также гепатитом В и С. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-дерматолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова.
Она подчеркнула, что некоторые из этих заболеваний могут привести к серьезным последствиям для здоровья, в том числе разрушению печени и иммунодефицитным состояниям.
"Если вы не уверены в здоровье своего партнера, стоит избегать поцелуев и использовать презервативы при половом контакте. А для минимизации риска передачи инфекций через поцелуи следует придерживаться следующих правил гигиены: не целоваться с больными людьми или теми, у кого есть язвы или порезы во рту", - отметила врач.
Также, по ее словам, не следует делиться предметами личной гигиены, такими как зубная щетка или бритва. Кроме того, стоит избегать поцелуев во время эпидемий респираторных вирусных инфекций даже с близкими людьми, заключила специалист.