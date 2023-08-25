Врач перечислила болезни, которые передаются через поцелуи

"Если вы не уверены в здоровье своего партнера, стоит избегать поцелуев и использовать презервативы при половом контакте. А для минимизации риска передачи инфекций через поцелуи следует придерживаться следующих правил гигиены: не целоваться с больными людьми или теми, у кого есть язвы или порезы во рту", - отметила врач.