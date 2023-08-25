Как лечить мигрень с помощью мороженого

Во время приступов мигрени можно попробовать облегчить свое состояние, приложив к голове или сонной артерии прохладный компресс. Об этом и других способах рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

© РИА "ФедералПресс"

«Некоторым уменьшить мигренозную головную боль в приступе помогает мороженое, особенно если съесть его, плотно прижимая к твердому небу. Вероятно, этот эффект связан с охлаждением крыло-небного нервного узла», – отметила Демьяновская.

Также врач добавила, что от боли поможет аромат эфирного масла перечной мяты или лаванды. Достаточно вдохнуть запах. Травяной чай с имбирем, тишина и хорошо проветриваемое помещение с плотно задернутыми шторами тоже помогают.