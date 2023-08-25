«Не верьте страшным новостям»: доктор о продаже лекарств по рецепту

С 1 сентября будет усилен контроль за продажей рецептурных лекарств, но остальных препаратов нововведение не коснется, заявил врач доказательной медицины Олег Абакумов. Комментируя ситуацию «Вестям Подмосковья», он призвал «не верить страшным новостям» — покупателей усиления контроля никак не коснется.

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Фейковые новости на эту тему уже покочевали по пабликам. Из-за кричащих постов часть россиян на панике, что нельзя будет купить антибиотики или таблетки от головы без рецепта и боль придется терпеть, — пояснил доктор.

По словам Абакумова, теперь аптеки начнут передавать в общую систему мониторинга все сведения о приобретении рецептурного препарата покупателем. Доктор уточнил, что каждая упаковка с лекарством имеет собственный код, по которому отслеживается ее передвижение. Такие меры необходимы для сокращения оборота контрафактной продукции и недоброкачественных препаратов.

Теперь аптеки должны отправлять для мониторинга движения лекарственных препаратов такие сведения о рецепте, как его дата, серия и номер. Технически продать лекарство по фейковым данным не получится. Номер с рецепта должен быть зарегистрирован в учетной системе, — уточнил врач.

Абакумов добавил, что нововведение коснется лекарств, которые находятся на предметно-количественном учете. К ним относятся наркотические, психотропные и ядовитые вещества — они реализуются строго по рецепту. Также контроль усилят за льготными лекарствами, при реализации которых государство компенсирует часть или всю стоимость. В Москве, Подмосковье и Белгородской области нововведение затронет препараты, продающиеся по электронным и дистанционным рецептам.