Почему эффект плацебо действительно работает

Много лет пьёте таблетки от боли в горле или от ОРВИ, а потом случайно узнаёте, что на самом деле их эффективность не доказана, и не понимаете, почему тогда вы выздоравливали от них? Это может быть простое совпадение, а может быть эффект плацебо — иногда его называют самовнушением.

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Как развивается этот эффект, с чем может быть связан и в каких случаях он точно не сработает, «Секрету» объяснила Татьяна Насонова, врач-невролог, заведующая лечебно-диагностическим отделением Клиники нервных болезней Сеченовского университета.

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Что такое эффект плацебо

С точки зрения доказательной медицины плацебо — это препарат, который совершенно идентичен по внешнему виду с действующим лекарством, но по факту не работает. Обычно плацебо-препарат используется в плацебо-контролируемых исследованиях.

Это когда группу испытуемых с каким-то заболеванием — например, с артериальной гипертензией — делят на 2 группы. Одной группе дают реально работающий препарат, другой — плацебо-препарат. Затем врачи сравнивают, есть ли разница в действии реального препарата по сравнению с плацебо. По итогам таких исследований врачи делают выводы об эффективности того или иного лекарства.

В простом языке, не в медицинском, зачастую под плацебо подразумевают любой препарат-пустышку, который пациенту дают родственники или врачи, просто чтобы не навредить. Этот препарат не оказывает никакого реального воздействия, но зачастую пациенту становится легче.

«Эффект плацебо — не просто какая-то придумка. Это ряд биохимических реакций в головном мозге. Вероятно, на фоне препарата увеличивается выработка эндорфинов. И если у пациента хронический болевой синдром, то у него соответственно растёт количество так называемых собственных опиоидов. Но до конца весь биохимический процесс в эффекте плацебо нам ещё не известен», — объясняет Насонова.

Обратный эффект плацебо

Есть и обратный психологический эффект — он называется «ноцебо». Он заключается в том, что человеку не помогает или даже вредит препарат, который уже давно изучен и должен хорошо работать. Это связано не с индивидуальными побочными, аллергическими реакциями, а именно с психологическими моментами.

«Например, пациент боится антидепрессантов, и ему назначают такой препарат — от депрессии или хронической боли. Даже если эффективность препарата доказана неоднократно, то всё равно будет работать плохо, или у пациента будут возникать разные побочные эффекты, описанные в инструкции. Просто потому что человек боится конкретной группы средств», — рассказывает Насонова.

Это всё — результат работы нашего мозга и психики. В некоторых случаях можно получить обратный эффект от реально действующих, рабочих препаратов.

Где включается эффект плацебо

В традиционной доказательной медицине некоторые группы препаратов считают средствами с незначительным эффектом, поэтому их действие могут связывать именно с плацебо. Например, гомеопатию — из-за того, что дозировки лекарственных средств в них малы.

«На данный момент развития медицины у нас нет никаких доказательств, что они работают. Поэтому при приёме гомеопатических средств люди используют так называемый эффект плацебо. Они пьют, например, препарат от кашля или больного горла, и всё проходит — или само по себе, или от самовнушения», — объясняет Насонова.

Интересно, что в реальных плацебо-контролируемых исследованиях, даже у тех людей, которые принимают плацебо-препарат, тоже бывает эффект. Особенно это видно на пациентах с болевым синдромом, когда им дают разные виды обезболивающих, от плацебо-препарата у них действительно может пройти болевой синдром.

Также интересным образом, по словам Насоновой, работает цена препарата. Чем дороже препарат, тем в принципе у него будет более высокий уровень плацебо. В отношении этого эффекта тоже проводились исследования , но очень немногочисленные.

И даже цвет таблетки может по-разному влиять на человека. Некоторые из них обезболивают, другие — снижают температуру. Производители обращают на это внимание, когда выпускают препараты. Но препараты — это ещё не всё.

«Есть эффект плацебо в хирургических вмешательствах. Было проведено исследование , где в одной группе испытуемых сделали операцию на коленном суставе, а в другой — поставили анестезию, потом из неё вывели, но операции не было. А эффект у обеих групп был одинаковым, и спустя несколько лет разница между группами оказалась незначительной», — рассказывает Насонова.

Когда самовнушение не работает

Эффект плацебо будет действовать далеко не везде. Например, если речь идёт про тяжёлые кардиологические заболевания, онкологические, различные системные заболевания, никакое плацебо не даст результата.

«Но если мы говорим про такие состояния, как тревожное расстройство, депрессивное, хроническая боль, хронические головокружения и так далее, то здесь эффект плацебо может играть очень значимую роль. И, вероятно, врачу стоит этим пользоваться в дальнейшем лечении пациентов — в разумных количествах», — говорит Насонова.

При этом каждый врач должен помнить про вероятность эффекта ноцебо, поэтому важно объяснять пациенту, что за препарат ему назначают и почему. Особенно когда название лекарственной категории может пугать — как антидепрессанты, антиконвульсанты.

«Важно объяснить, что эффективность лекарства в отношении терапии боли доказана. Что мы назначаем его не потому, что считаем, что у него есть какое-то психическое заболевание — пусть это даже лёгкая депрессия. Нужно постоянно пациенту объяснять, что именно с ним происходит и почему в его рецепте тот или иной препарат», — объясняет Насонова.