Кардиолог: прививки предотвращают развитие болезней сердечно-сосудистой системы

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии Дмитрий Дупляков отметил, что грипп всегда коварен своими последствиями. И единственным способом защититься от них остается ежегодная вакцинация.

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Прививки создают иммунную прослойку в обществе и помогают избежать роста случаев заболевания, а значит сохраняют здоровье и жизни тысячам людей. Медик особенно отметил, что вакцинация от гриппа снижает риск инфаркта и инсульта.

Вирусная инфекция зачастую способствует развитию воспалительных процессов, что может привести к образованию тромбов и увеличению риска сердечно-сосудистых катастроф. К тому же ежегодная иммунизация улучшает общее состояние здоровья.