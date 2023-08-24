Врач объяснила, как избежать образования огромных тромбов в организме

Чтобы избежать появления тромбов в организме, необходимо больше двигаться и употреблять достаточно жидкости. Об этом в интервью «Пятому каналу» сообщила врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Также она посоветовала заменить кофе и чай на обычную воду.

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«Факторы риска — тромбозы, особенно в ногах. Сгустки крови могут оседать или «улетать» вверх по системе, закупоривая сосуды к сердцу. Чтобы этого не было, пациентам с варикозом могу посоветовать принимать кроворазжижающие препараты после согласования с врачом. В иных случаях удаляют часть вены», — отметила врач.

В конце августа новосибирске медики успешно прооперировали пациента, у которого обнаружили 30-сантиметровый тромб. Крупное новообразование выявили после того, как 46-летний мужчина обратился к врачам с жалобой на внезапную одышку и слабость.

До этого исследователи из Дании, которые входят в европейское общество кардиологов, установили, что у пациентов с сердечным приступом, которые не принимают аспирин ежедневно, повышается вероятность повторного инфаркта миокарда, инсульта или летального исхода.