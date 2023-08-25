Эндометриоз: симптомы, причины, лечение

От эндометриоза страдает около 10% женского населения репродуктивного возраста во всем мире, что составляет примерно 190 миллионов человек.

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В последние годы заболевание становится все более распространенным. Так, если ранее считалось, что оно чаще развивается у женщин в возрасте 35 лет и старше, то на сегодняшний день эндометриоз не реже фиксируется и в более молодом возрасте.

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Подробнее о симптомах, причинах и лечении заболевания – в материале "Рамблера".

Симптомы

Эндометриоз представляет собой хроническое заболевание, которое характеризуется разрастанием внутренней слизистой оболочки тела матки (эндометрия) за пределы ее полости.

Недуг проявляется постепенно: поначалу он может давать о себе знать тянущими болевыми ощущениями внизу живота или в области поясницы во время менструации, полового акта или при мочеиспускании. В зависимости от этапа менструального цикла они могут как утихать, так и усиливаться. Пациентки с эндометриозом в том числе жалуются на чрезмерную утомляемость, вздутие живота, тошноту, а также испытывают проблемы с зачатием.

Иногда симптомы ослабляются после наступления менопаузы.

Причины

Развитие эндометриоза предположительно провоцирует целый ряд различных факторов, в том числе неверно подобранные оральные контрацептивы, сбой в работе иммунной или эндокринной систем, воспалительные и инфекционные заболевания мочеполовой системы, а также повреждающие слизистую оболочку вмешательства (выскабливание, продолжительное ношение спирали и др.).

Как и в случае развития многих других заболеваний, немаловажную роль в данном случае может играть генетическая предрасположенность.

Лечение

На сегодняшний день не существует лекарства от эндометриоза, поэтому лечение в основном направлено на контроль симптомов. В первую очередь перед врачом ставится цель уменьшить болевые ощущения: как правило, это достигается за счет назначения анальгетиков, нестероидных противовоспалительных и гормональных препаратов.