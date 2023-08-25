Кому из взрослых людей нужно делать прививки

Если кого-то кусает неизвестная собака, то тут сомнений не возникает: не введешь вакцину - есть риск умереть от бешенства. С увеличением числа вспышек кори многие озаботились и тем, нужно ли взрослым сейчас защититься от этой инфекции. Тем более, если прививку делали в далеком детстве, а то и вовсе не знают - делали ее или нет. Какие прививки и в каких случаях нужны взрослым?

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Об этом "Российской газете" рассказали научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо и врач-иммунолог Ольга Гурская.

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Грипп

"Грипп - это сезонное заболевание. Вирусы гриппа постоянно мутируют. Производители вакцин стараются использовать штаммы, которые с определенной долей вероятности могут появиться в следующем сезоне, но точно спрогнозировать это удается не всегда, - поясняет Ольга Шуппо. - При этом грипп, как и COVID-19 относятся к острым системным вирусным заболеваниям, которые поражают разные органы и системы организма, сосуды в том числе, и есть также определенный процент летальности".

Кому и когда прививаться

Наиболее подвержены заболеванию люди с ослабленным организмом в силу возраста, из-за плохого питания, нарушения режима сна, высоким уровнем стресса или наличием хронических заболеваний. Вот им и следует прививаться от гриппа в первую очередь.

После перенесенного заболевания формируется иммунитет, но он нестойкий, его хватает примерно на 6 месяцев. Именно поэтому прививки от гриппа проводят каждый год осенью, перед наступлением эпидемического сезона, пояснила доктор Шуппо.

Вирус папилломы человека

"ВПЧ - самая распространенная половая инфекция в мире и очень неприятная. Если вирус задержится в организме, он может спровоцировать развитие рака шейки матки, полового члена, ануса, ротоглотки", - говорит Ольга Шуппо.

Кому и когда прививаться

"Вакцина максимально эффективна, если ее сделать до начала половой жизни. Также прививаться можно и после:

до 26 лет имеет смысл привиться всем;

до 45 лет - если у вас было немного половых партнеров, или вы уже много лет состоите в моногамных отношениях, или у вас есть иммунодефицит", - советует эксперт.

Прививка выполняется в три этапа: взрослым положено ввести три дозы, интервал зависит от конкретной вакцины.

Клещевой энцефалит

"Привиться от клещевого энцефалита стоит, если вы проживаете или планируете поездку в эндемичный район. Вирус находится в слюне клеща, для заражения достаточно короткого присасывания", - говорит Ольга Шуппо.

Кому и когда прививаться

Вакцинация проходит круглый год. Используется две дозы, которые вводятся с интервалом от одного до семи месяцев. Полный иммунитет сформируется только после второй прививки. Поэтому вакцинацию лучше начать осенью.

Также есть вариант экстренной вакцинации (если, например, человек отправляется в регион, опасный по клещевому энцефалиту, но не успел привиться заранее). По экстренной схеме вводят две дозы вакцины с недельным интервалом и спустя еще две недели - третью дозу. Затем можно выезжать в эндемичный район.

Ревакцинация от клещевого энцефалита проводится через 3 года.

Корь

Из-за вспышек кори вырос интерес и к тестированию на антитела к вирусу кори в крови, и к прививкам. Анализ на антитела показывает, была ли сделана прививка в детском возрасте или, возможно, человек переболел корью. Если тест показывает наличие антител, прививку делать не нужно.

В соответствии с Национальным календарем прививок вакцинация от кори проводится для людей, которые не прививались, не болели либо не имеют данных о двукратной вакцинации от кори в детские годы.

Кроме того, прививают граждан старше 36 лет, которые находятся в группе риска - это медицинские работники, сотрудники общественного транспорта, коммунальных служб, силовых органов и других отраслей, которые предполагают контакт с большим количеством людей.

Если человек оказался в очаге распространения инфекции и мог контактировать с вирусом кори, ему проводят экстренную вакцинацию, но только в том случае, если он не прививался в детстве.

Экзотические инфекции

"Почти в каждой стране есть свой список рекомендованных прививок. Перед поездкой в Таиланд следует привиться от брюшного тифа, в Египет - от полиомиелита, в Индию - от гепатита А, которым можно заразиться через воду", - отмечает Ольга Шуппо.

Также в некоторых случаях туристам рекомендуется вакцинироваться от холеры, желтой лихорадки, менингококковой инфекции, клещевого энцефалита. Роспотребнадзор следит за эпидемической ситуацией не только в России, но и в мире и информирует об обязательных и рекомендованных прививках перед поездкой в ту или иную страну.

"Обратиться за прививками лучше заранее. Для формирования иммунитета после вакцинации требуется 2-4 недели, плюс некоторые прививки состоят из нескольких инъекций с интервалом между ними. ВОЗ рекомендует заняться прививками за 4-8 недель до поездки", - советует эксперт.

Столбняк

"Возбудители столбняка находятся в почве. Путь заражения - контактный. Бактерии попадают в организм через раны, ссадины, порезы. После попадания в организм бактерии начинают вырабатывать токсин, который проникает в отростки нервных клеток, вызывая спастические сокращения мышц и судороги - так развивается заболевание", - пояснила врач-иммунолог Ольга Гурская.

При глубоких ранах вероятность развития заболевания выше. Спорам нужна анаэробная среда (отсутствие кислорода), тогда болезнь будет развиваться.

Кому и когда прививаться

"При глубоких ранах, ранениях ржавыми предметами пострадавшему делается экстренная профилактика - вводится противостолбнячный анотаксин", - говорит доктор Гурская.

Но, конечно, лучше привиться от столбняка профилактически. Такую прививку взрослым проводят через каждые 10 лет после последней детской прививки, которую школьники получают в 14-16 лет (то есть в 24-26 лет, 34-36 и так далее).

Если человек не помнит, когда он прививался от столбняка в последний раз, вакцинация выполняется по полной схеме: двукратно с интервалом в 45 дней и ревакцинацией через полгода.

Дифтерия

"Болеют дифтерией тяжело. Лечение антибиотиками мало эффективно. Поэтому детей прививают от этого заболевания обязательно. Формируется достаточно стойкий иммунитет, но не совершенный. Например, при повторной встрече с возбудителем вируса вероятность заболеть есть, но заболевание будет протекать без осложнений", - рассказала Ольга Гурская.

Кому и когда прививаться

Ревакцинацию от дифтерии проводят каждые десять лет после последней прививки, которая выполняется подросткам в 14-16 лет.

Кому не стоит прививаться?

"Вакцинация от любого заболевания должна делаться по показаниям врача. Вакцинация показана далеко не всем. Ее могут делать граждане в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний, последние 30 дней не делавшие других прививок и не болевшие ОРВИ", - отмечает Ольга Шуппо.

Есть ряд противопоказаний при прививках: это аллергические реакции, астма, дерматит и другие.

"Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация также противопоказана. Тем более, им нельзя прививаться живыми вакцинами - от кори, эпидемического паротита, краснухи, ветряной оспы, туберкулеза, желтой лихорадки", - напоминает доктор Шуппо.

Что нужно сделать, прежде чем идти на прививку?

"Вакцинация - это всегда дополнительная нагрузка на иммунитет. По сути, это мини-заболевание вирусом, от которого делается прививка. Поэтому перед вакцинацией рекомендуется провести расширенную проверку на состояние иммунитета. Только по ее итогам можно принимать решение о прививке. В обратном случае есть риск того, что вакцинация вместо пользы нанесет организму вред.

Временным противопоказанием могут стать нюансы текущего состояния иммунитета, которые выявляются назначением лабораторной диагностики для изучения состояния аутоиммунитета. Это новые методы исследования, которые позволяют оценить не просто состояние иммунных клеток, которые есть в крови, но и состояние иммунитета определенных органов и систем", - советует доктор Шуппо.

По ее словам, желательно провести исследование перед любой вакцинацией, поскольку когда есть ослабление иммунитета в конкретном органе или слишком перевозбужденный иммунитет, то это повлияет на эффективность вакцинации или повлечет еще большие проблемы - хронизацию заболевания или развитие нового.

"Когда иммунитет не справляется с чем-то и идет хронизация процесса - это может спровоцировать извращенную реакцию иммунитета и формирование в некоторых случаях даже дополнительных заболеваний, - подчеркивает доктор Шуппо. - Минус декомпенсации по иммунитету еще и в том, что ослабленный иммунитет не сможет выработать необходимое количество защитных антител. В этом случае вакцинация может оказаться бесполезной".

Специалист добавила, что организму нужно дать достаточное время для восстановления защитных механизмов, сбалансирования реакций иммунной системы и общего воспалительного фона в организме. Время, которое потребуется для восстановления, всегда индивидуально.

Как позаботиться об иммунитете?

Если в детстве вас не прививали или ваша медицинская карта утеряна, пройти вакцинацию можно во взрослом возрасте. Врач назначит обследование, назначит анализы на антитела к различным инфекциям. После составит индивидуальный календарь прививок.