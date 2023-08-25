К 2050 году один миллиард человек будут страдать от остеоартрита
Около миллиарда человек будут жить с остеоартритом к 2050 году. Об этом пишет журнал The Lancet Rheumatology (входит в группу журналов The Lancet).
Это наиболее распространенная форма артрита. В настоящее время 15 процентов людей в возрасте 30 лет и старше страдают таким заболеванием. Это воспаление синовиальной оболочки сустава, вследствие которого разрушаются хрящевая и костная ткани. Чаще всего это заболевание поражает конечности, но могут страдать позвоночник и шея.
В 1990 году 256 миллионов человек страдали остеоартритом. К 2020 году это число возросло до 595 миллионов человек, что на 132 процента больше. По прогнозам, к 2050 году это число приблизится к отметке один миллиард, передает издание.