Врач рассказала, что пот и дыхание с запахом ацетона могут указывать на диабет

Врач Захарова предупредила, что пот и дыхание с запахом ацетона могут указывать на диабет
Повышенное потоотделение с неприятным запахом может указывать на развитие грибковой инфекции. Однако в ряде случаев нетипичный запах пота и дыхания могут быть симптомом более серьезных проблем со здоровьем.
Например, рассказала в разговоре с «МедикФорум» семейный врач Татьяна Захарова, если дыхание человека и пот пахнут аммиаком, это говорит о проблемах с почками. В то же время запах тухлых яиц и чеснока является симптомом болезни печени.
О диабете может рассказать запах ацетона, который чувствуется при дыхании человека.
Кроме того, Захарова отметила, что запах пота человека может меняться с возрастом. Например, при половом созревании, менопаузе.
Однако не всегда изменившийся запах пота и дыхания говорит о том, что человеку стоит провериться у врача. Чаще всего неприятный запах говорит о том, что человек накануне съел, например, чеснок. Тогда и его пот, и его дыхание будут пахнуть так же.