Врач рассказала, что пот и дыхание с запахом ацетона могут указывать на диабет

Повышенное потоотделение с неприятным запахом может указывать на развитие грибковой инфекции. Однако в ряде случаев нетипичный запах пота и дыхания могут быть симптомом более серьезных проблем со здоровьем.

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Например, рассказала в разговоре с «МедикФорум» семейный врач Татьяна Захарова, если дыхание человека и пот пахнут аммиаком, это говорит о проблемах с почками. В то же время запах тухлых яиц и чеснока является симптомом болезни печени.

О диабете может рассказать запах ацетона, который чувствуется при дыхании человека.

Кроме того, Захарова отметила, что запах пота человека может меняться с возрастом. Например, при половом созревании, менопаузе.