Врач назвала основные причины ночных судорог

«Это особенно часто встречается у людей, испытывающих постоянное физическое и умственное перенапряжение, стресс, дефицит сна. Периоды беременности и после родов также связаны с недостатком указанных микроэлементов и витаминов. Состояние, которое часто принимают за судороги – это синдром беспокойных ног, при котором в ночное время ощущается дискомфорт, покалывание или подергивание с постоянной потребностью двигать ногами для облегчения симптомов. Такое состояние часто связано с низким уровнем железа. В таких случаях рекомендуется сдать скрининговый тест на уровень ферритина», — объяснила эксперт.