Врач назвала основные причины ночных судорог
Дефицит магния и витаминов группы В, калия и кальция может быть причиной ночных судорог. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Терентьева, врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО.
«Это особенно часто встречается у людей, испытывающих постоянное физическое и умственное перенапряжение, стресс, дефицит сна. Периоды беременности и после родов также связаны с недостатком указанных микроэлементов и витаминов. Состояние, которое часто принимают за судороги – это синдром беспокойных ног, при котором в ночное время ощущается дискомфорт, покалывание или подергивание с постоянной потребностью двигать ногами для облегчения симптомов. Такое состояние часто связано с низким уровнем железа. В таких случаях рекомендуется сдать скрининговый тест на уровень ферритина», — объяснила эксперт.
По словам врача, в момент судороги следует растереть пострадавший участок, согреть мышцу. Если спазм в области голени, можно максимально согнуть стопу на себя, потянув пальцы к голени.
«Помассируйте спазмированную мышцу, встаньте и походите немного, подвигайте ногами в разных направлениях. Теплый душ поможет облегчить боль и купировать судорогу. Если судороги распространяются на несколько участков тела и/или сопровождаются какими-либо другими симптомами – срочно обратитесь к врачу», — отметила врач.
Терапевт подчеркнула, что повторяющиеся судороги – это тоже повод обратиться к врачу. Женщинам стоит обратиться к гинекологу, если речь идет о спазмах в животе, особенно во время менструаций. Если есть внешние признаки поражения вен ног, нужно обратиться к хирургу или флебологу. Невролог поможет при судорогах пожилым, а также пациентам перенесшим травму головы или инсульты.
«В качестве первичных анализов можно рекомендовать биохимический анализ крови: натрий, калий, кальций, магний, мочевина, креатинин, печеночные пробы, ТТГ и общий анализ крови. В случае необходимости врач назначит расширенное обследование», — резюмировала она.