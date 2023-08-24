Врач назвал самые частые причины язвы

По его словам, причины нарушения целостности слизистой - неправильное питание и прием лекарств. Алексей Коновалов пояснил, что язвенную болезнь желудка можно избежать.

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Так, для этого надо соблюдать режим питания, диету, а также регулярно ходить к врачу и проходить обследования у специалиста, пишет Тульская служба новостей.