Цистит у женщин: причины, симптомы, лечение и профилактика

Цистит – крайне неприятное и между тем, увы, часто встречающееся явление. При этом воспалительном процессе, как правило, женщина испытывает боль при мочеиспускании и частые позывы к нему.

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"Рамблер" поговорил со специалистом и узнал о причинах развития такой патологии, способах ее лечения и мерах профилактики. На наши вопросы ответила врач-уролог Виктория Синотова.

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Чаще всего при разговорах о цистите подразумевается так называемый острый цистит. Острый цистит – это эпизод острого воспаления мочевого пузыря. Цистит обусловлен воздействием бактерий на слизистую мочевого пузыря, что вызывает ее отек и приводит к боли внизу живота, частому с резью мочеиспусканию, появлению крови в моче.

Для лечения цистита назначают антибиотики. Выбор антибиотиков для лечения цистита продиктован исследованиями и определен в клинических рекомендациях, которыми и руководствуется врач уролог. Конечно, лучше назначать антибактериальные препараты с учетом результатов бактериологического посева мочи, однако в случае острого цистита у пациента нет возможности подождать, когда будет готов анализ.

Если цистит повторяется три и более раз в год, или 2 раза за 6 месяцев, врачи говорят о рецидивирующем или хроническом цистите. Для лечения хронического цистита только антибиотиков недостаточно. Необходима профилактика рецидивов.

Есть несложные рекомендации, которые позволят снизить вероятность цистита.

Пейте. Вода помогает поддерживать уровень увлажнения мочевого пузыря и способствует удалению бактерий из мочевых путей.

Не терпите. Когда чувствуете позыв, сразу отправляйтесь в туалет. Задержка мочи может способствовать размножению бактерий в мочевом пузыре и увеличить риск развития цистита.

Уделяйте особое внимание гигиене. Это не принято обсуждать, но после акта дефекации рекомендуется подмыть область анального отверстия и половые органы. Подмывание, как и подтирание туалетной бумагой, осуществляется спереди назад. Для подмывания следует использовать обычную проточную воду, при желании можно воспользоваться специальными средствами для интимной гигиены. Лучше без отдушек.

Секс в загрязненной воде – плохая идея. Не занимайтесь этим в реках, озерах и прудах.

Используйте лубриканты. Они делают фрикции более комфортными и уменьшают миграцию полового члена вне влагалища, что уменьшает транзит бактерий в области половых органов.

Выбирайте правильное бельё. Стринги – не лучший вариант, так как ткань натягивается и смещается при носке, в результате микробы мигрируют из одного отверстия в другое. Отдавайте предпочтение трусам из плотной ткани и со строчкой в области ластовицы.

Кстати, отдельно выделяется «посткоитальный» цистит. Он возникает в течение 48 часов после половой близости. Чтобы избежать этого диагноза, помимо перечисленных выше, следуйте ещё паре правил:

Оба партнера должны помочиться и принять душ перед половым актом. Это позволит сократить количество микроорганизмов.

После полового акта женщине рекомендуется подмыться и помочиться. Моча, проходя через уретру, не даст бактериям попасть в мочевой пузырь. А уже попавшие в него бактерии не успеют прикрепиться к стенке мочевого пузыря и вызвать воспаление.

Независимо от того, какая причина вызвала цистит, лечится он как бактериальная инфекция – антибиотиками. Но их неправильное и частое использование может привести к развитию резистентности бактерий к препаратам. Поэтому назначать лекарства должен только врач.