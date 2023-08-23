Как избежать желчнокаменной болезни

Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) являются одними из самых распространённых заболеваний, с которыми обращаются пациенты к врачу. Одна из самых частых причин обращений – желчнокаменная болезнь.

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Мы попросили гастроэнтеролога областной больницы имени Н. А. Семашко Юлию Черемухину рассказать, как не допустить развития болезни.

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Факторы риска

Желчнокаменная болезнь напрямую связана с нарушением обмена веществ – обмена холестерина и билирубина. Её классический признак – это камни, образующиеся в желчном пузыре или в протоках, которые выводят желчь из организма.

Причиной образования камней, или конкрементов, служит избыточная концентрация желчи – отсюда различают два вида камней, которые могут образовываться. Это холестериновые камни, которые в основном содержат в составе холестерин, и пигментные, состоящие из кальция билирубината и гликопротеинов слизи. Холестериновые камни обычно более крупные и единичные, а пигментные мелкие, но их очень много, и они могут занимать весь желчный пузырь.

Факторов риска развития болезни несколько. Во первых, это возраст. Чем взрослее человек, тем выше риск, что у него сформируются камни в желчных протоках и желчном пузыре. Во вторых, женский пол – риск развития желчнокаменной болезни у женщин выше в 2 – 3 раза, что связано с влиянием эстрогенов. В третьих, это наследственное заболевание, и если оно есть у ближайших родственников, то риск увеличивается в 4 – 5 раз. В группе риска и те, кто имеет сопутствующие заболевании – сахарный диабет, заболевания печени, кишечника. Сказывается на образовании конкрементов и применение ряда лекарственных препаратов – например, некоторых антибиотиков.

Избыточный вес и ожирение также играют огромную роль в развитии болезни. Но в группе риска и те, кто активно сбрасывает вес. Чтобы камни не образовывались, худеть надо медленно, сбрасывая не более килограмма веса в неделю.

Желчнокаменная болезнь встречается у 10 – 15% взрослого населения.

Вырезать или растворить?

Существует несколько вариантов течения болезни. Чаще она протекает бессимптомно. О том, что у него имеются камни, человек узнаёт случайно при профилактических осмотрах, когда делает УЗИ брюшной полости. В таком случае врач выбирает выжидательную тактику: пациенту рекомендуют диету, активный образ жизни, назначается лечение желчегонными препаратами. Через полгода – контрольное УЗИ, от этого будет зависеть дальнейшая тактика.

Иногда складывается яркая картина болезни – с желчной коликой, которая отдаёт в спину, в правую конечность, с повышением температуры. Может развиться желтуха – окрашивание кожи и слизистых в жёлтый цвет. Тогда однозначно единственным методом является хирургическая операция – лапароскопическая или полостная.

Есть диспептическая форма желчнокаменной болезни, когда она протекает под маской других заболеваний. Пациенты жалуются на тошноту, рвоту, аллергические реакции, кожный зуд, высыпания на коже.

Заподозрить желчнокаменную болезнь можно по общему и биохимическому анализу крови. Врачу необходимы данные содержания в крови билирубина, ферментов АЛТ (аланинаминотрансферазы), АСТ (аспартатаминотрансферазы), панкреатической амилазы, ГГТ (гамма-глютамилтранспептидазы), щелочной фосфатазы.

Существует два основных подхода к лечению желчнокаменной болезни – хирургическое и консервативное. Хирургическое лечение показано при выраженном болевом синдроме, когда имеются осложнения. Консервативное лечение назначается при отсутствии воспалительного процесса в желчевыводящих путях при условии, что размер камня не более 10 мм, а при наличии мелких камней они не должны занимать более 1/2 объёма желчного пузыря. Желчегонные препараты назначаются только при холестериновых камнях и сохранённой функции желчного пузыря. Лечение должно быть непрерывным, курс лечения не менее 6 – 12 месяцев. И даже если камни растворятся, надо будет периодически принимать желчегонный препарат.

Есть часто и понемногу

Лечение может назначить только врач. Современные желчегонные препараты растворяют камень – он становится мягким и выходит. А вот тюбажи с грелкой полностью запрещены: камень может сдвинуться, может произойти разрыв протока или желчного пузыря.

При желчнокаменной болезни рекомендуется режим питания с приёмами пищи 5 – 6 раз в день небольшими порциями.

Из рациона исключаются газированная вода, копчёные и жареные блюда, приправы, так как эти продукты вызывают спазм сфинктера желчного пузыря и приводят к застою и загустению желчи.

Как предупредить развитие желчнокаменной болезни?