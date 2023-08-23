Назван симптом быстро растущего рака
Врач-маммолог Ирина Петрова объяснила, какие внешние проблемы могут предупреждать о развитии серьезных заболеваний, в том числе онкологии.
Как отметила специалист в интервью aif.ru, не стоит сразу подозревать у себя опасный недуг при появлении пятен и родинок на коже. Это может быть спровоцировано аллергической реакцией, попаданием инфекции в организм или различными дерматологическими состояниями. Не исключено, что такие проявления связаны с болезнями внутренних органов - если есть опасения и симптом никуда не уходит, стоит записаться на прием к дерматологу и эндокринологу.
Различные изменения органов, например, втянутость грудной железы, могут быть сигналом изменений в структуре тканей органа (чаще всего это связано с гормональными колебаниями или воспалением). Такое бывает при развитии мастопатии. Однако в ряде случаев проблема указывает на развившуюся онкологию. Как правило, симптом обнаруживается уже на поздних стадиях болезни.
Опухоль внутри органа вызывает сжимающий эффект, в результате чего грудь приобретает втянутый вид, предупредила Ирина Петрова.