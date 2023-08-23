Назван симптом быстро растущего рака

Как отметила специалист в интервью aif.ru, не стоит сразу подозревать у себя опасный недуг при появлении пятен и родинок на коже. Это может быть спровоцировано аллергической реакцией, попаданием инфекции в организм или различными дерматологическими состояниями. Не исключено, что такие проявления связаны с болезнями внутренних органов - если есть опасения и симптом никуда не уходит, стоит записаться на прием к дерматологу и эндокринологу.