Можно ли полностью вылечить синдром раздраженного кишечника
Такая патология, как синдром раздражённого кишечника (СРК), — это хроническое заболевание. Связано оно с повышенной чувствительностью слизистой кишечника, нарушением его моторики и так далее.
Проявляется СРК в виде боли в животе, когда вы хотите сходить в туалет по-большому, либо в виде вздутия живота. Почему этот синдром возникает и как избавиться от его симптомов?
Почему возникает синдром раздражённого кишечника
- инфекционные заболевания;
- повышенная тревожность и стресс.
Синдром не вызывает осложнений и не увеличивает риск развития рака. Медик подчёркивает: никакого воспаления при СРК нет, это просто следствие гиперчувствительности. А страдает от синдрома, судя по статистике, каждый пятый.
Можно ли вылечить синдром раздражённого кишечника
По словам Анастасии Андриановой, случаи полного излечения от СРК — это скорее исключения из общего правила. Всё-таки это хроническое заболевание. Патология, конечно, может пройти с возрастом, но всё равно могут возникать обострения.
- откажитесь от курения и ограничьте употребление спиртного;
- спите 7–8 часов в сутки;
- избавьтесь от факторов, вызывающих тревогу и стресс;
- питайтесь сбалансированно, не отвлекаясь во время приёмов пищи на посторонние вещи вроде работы и видео на YouTube;
- ведите пищевой дневник, чтобы выяснить, какие продукты вам лучше исключить из рациона;
- попробуйте посидеть на диете Low FODMAP (при ней нельзя есть лук, чеснок и ряд других овощей, а ещё употреблять продукты с сахаром и глютеном);
- проконсультируйтесь с психологом или психотерапевтом, если не можете справиться с тревогой.
Иногда для облегчения симптомов СРК могут назначить терапию с использованием различных препаратов. Как правило, врачи выписывают спазмолитики. При запорах могут понадобиться слабительные, при диарее — противодиарейные препараты. А иногда в ход идут кишечные антисептики и антидепрессанты.
Кстати, иногда пациентам рекомендуют пить пробиотики, но помогают они не всем. Да и эффективность этих препаратов против СРК пока точно не доказана.
Почему появляется сонливость после еды
Иногда у людей с синдромом раздражённого кишечника проявляется такой симптом как сонливость. Покушал и сразу спать хочется. При нестабильной работе ЖКТ это нормально, но сонливость также может быть симптомом и других, более страшных заболеваний. В их числе — диабет. Уровень сахара повышается после еды, а организму больного трудно его нормально перерабатывать. Кроме того, сонливостью человек может реагировать на аллергены, инфекции и отравления. Такая вот специфическая защитная реакция. Есть и более жёсткие болячки. Среди них — болезни поджелудочной, печени и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.