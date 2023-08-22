Можно ли полностью вылечить синдром раздраженного кишечника

Такая патология, как синдром раздражённого кишечника (СРК), — это хроническое заболевание. Связано оно с повышенной чувствительностью слизистой кишечника, нарушением его моторики и так далее.

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Проявляется СРК в виде боли в животе, когда вы хотите сходить в туалет по-большому, либо в виде вздутия живота. Почему этот синдром возникает и как избавиться от его симптомов?

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Почему возникает синдром раздражённого кишечника

инфекционные заболевания;

повышенная тревожность и стресс. Как объяснила гастроэнтеролог Анастасия Андрианова, причиной появления СРК могут быть:

Синдром не вызывает осложнений и не увеличивает риск развития рака. Медик подчёркивает: никакого воспаления при СРК нет, это просто следствие гиперчувствительности. А страдает от синдрома, судя по статистике, каждый пятый.

Можно ли вылечить синдром раздражённого кишечника

По словам Анастасии Андриановой, случаи полного излечения от СРК — это скорее исключения из общего правила. Всё-таки это хроническое заболевание. Патология, конечно, может пройти с возрастом, но всё равно могут возникать обострения.

откажитесь от курения и ограничьте употребление спиртного;

спите 7–8 часов в сутки;

избавьтесь от факторов, вызывающих тревогу и стресс;

питайтесь сбалансированно, не отвлекаясь во время приёмов пищи на посторонние вещи вроде работы и видео на YouTube;

ведите пищевой дневник, чтобы выяснить, какие продукты вам лучше исключить из рациона;

попробуйте посидеть на диете Low FODMAP (при ней нельзя есть лук, чеснок и ряд других овощей, а ещё употреблять продукты с сахаром и глютеном);

проконсультируйтесь с психологом или психотерапевтом, если не можете справиться с тревогой. Их, впрочем, несложно облегчить, нужно только вести здоровый образ жизни:

Иногда для облегчения симптомов СРК могут назначить терапию с использованием различных препаратов. Как правило, врачи выписывают спазмолитики. При запорах могут понадобиться слабительные, при диарее — противодиарейные препараты. А иногда в ход идут кишечные антисептики и антидепрессанты.

Кстати, иногда пациентам рекомендуют пить пробиотики, но помогают они не всем. Да и эффективность этих препаратов против СРК пока точно не доказана.

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