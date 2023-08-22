Врач назвал провоцирующие депрессию лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил лекарства, прием которых может привести к депрессии. Одним из таких препаратов он назвал интерферон. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».