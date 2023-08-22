Врач назвал провоцирующие депрессию лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил лекарства, прием которых может привести к депрессии. Одним из таких препаратов он назвал интерферон. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».
«Многие лекарства вызывают угнетение настроения, допустим, такое лекарство, как интерферон, которым мы лечим болезни печени и вирусные гепатиты, вызывает депрессию», — заявил Мясников.
Врач добавил, что некоторые антидепрессанты способны провоцировать депрессивное состояние и вызывать суицидальные мысли.
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