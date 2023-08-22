Выявлена связь между коронавирусом и повышенным давлением

За последние годы стало понятно, что коронавирус повлиял на развитие различных заболеваний. Недавно американские исследователи выяснили, что COVID-19 также влияет на развитие повышенного артериального давления. Об этом свидетельствует отчет журнала Hypertension.

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Согласно исследованию, спустя шесть месяцев у одного из пяти госпитализированных с ковидом выявляли повышенное давление, гипертонию диагностировали и у тех людей, которые не были госпитализированы (один к десяти). В сравнении с другими респираторными заболеваниями коронавирус имел большее влияние на сердечно-сосудистую систему как минимум в два раза.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире гипертонией страдают 1,28 миллиарда людей в возрасте от 30 до 79 лет. При этом 46 процентов граждан не подозревают о наличии у себя заболевания.

— Учитывая огромное количество людей, пострадавших от COVID-19 по сравнению с гриппом, эти статистические данные вызывают тревогу и предполагают, что в будущем у гораздо большего числа пациентов, вероятно, разовьется высокое кровяное давление, — заявил автор исследования и профессор радиологии в Медицинском колледже Альберта Эйнштейна Тим Дуонг.