Популярное лекарство от гепатита С перестанут поставлять в Россию

Американская фармакологическая компания MSD прекратит поставки одного из самых востребованных препаратов против гепатита С в Россию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документы Минздрава РФ. По данным издания, речь идет о препарате с двумя действующими веществами: элбасвиром и гразопревиром. Отмечается, что на это средство приходится около 20% всех госзакупок лекарств от гепатита С.

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Минздрав России уже направил письмо с предупреждением о прекращении поставок в федеральные медицинские учреждения. Однако позднее это письмо было отозвано. В Росздравнадзоре журналистам пояснили, что MSD действительно уведомила службу о прекращении поставок препарата. Согласно действующему законодательству, фармкомпании обязаны делать это как минимум за год до фактической остановки импорта.

Представители Минпромторга РФ также прокомментировали ситуацию с прекращением поставок препарата от гепатита С. По их словам, лекарство защищено патентом до 2030 года. В настоящее время ряд российских компаний занимается разработкой дженериков. Готовых аналогов лекарству от американской компании в стране нет.