10 признаков, что вам надо срочно к офтальмологу

Чувствуете боль или инородное тело: 10 причин срочно проверить глаза
Офтальмохирург Гусев: проверить зрение у врача нужно при боли любого характера. Этот и ещё девять признаков могут быть симптомами заболевания глаз. Поэтому медлить с посещением специалиста — значит сделать себе хуже. При этом не стоит пренебрегать и плановыми осмотрами — они позволяют выявить патологию в самом начале её развития, а значит, зачастую и легче вылечить.
В каких случаях нужно идти к офтальмологу
Причём не идти, а бежать. Срочно проверить состояние глаз необходимо, если:
- чувствуете боль в глазах, причём любого характера, интенсивности или локализации;
- быстро теряется острота зрения;
- на слизистой продолжительное воспаление и покраснение;
- есть слизистые или гнойные выделения;
- есть ощущение инородного тела в глазу;
- изображения дублируются;
- отекли веки;
- светобоязнь;
- в глазах периодически появляются искры и вспышки;
- сложно сфокусироваться на предметах в дали.
Каждый из этих признаков может указывать на заболевания или патологические состояния глаз, предупредил офтальмохирург, руководитель направления «Офтальмология» в клинике на «Сухаревской», д. м. н. Юрий Гусев. Поэтому обратиться к офтальмологу разумно, даже если симптомы кажутся вам нестрашными.
Как часто нужно проверять зрение
По словам специалиста, обследование нужно проходить минимум один раз в год, даже если нет жалоб. И особенно важно проверять глаза детям любого возраста и тем, кому за 40.
На плановом осмотре можно своевременно выявить нарушения рефракции (преломления света в оптической системе глаза) и глазные болезни, даже если нет видимых или ощутимых симптомов. Ну и, соответственно, начать лечение ещё на ранней стадии заболевания.
Чем опасно перенапряжение и покраснение глаз
Как объяснил врач-офтальмолог АО «Медицина» Андрей Попов, к перенапряжению глазных мышц приводит длительное нахождение за компьютером и работа в плохо или ярко освещенных помещениях.
И на этом неудобства для организма не заканчиваются. Среди последствий:
- головные боли;
- усталость;
- покраснение и раздражение глаз;
- сухость глаз;
- ухудшение зрения;
- прогрессирование миопии.
Как защитить глаза от перенапряжения
Офтальмолог Попов порекомендовал следовать таким правилам:
- Компьютер должен быть на расстоянии 35–40 см от глаз.
- Сидеть за ним нужно с прямой спиной.
- Днём в комнате должен быть естественный свет, и даже в пасмурную погоду он полезнее искусственного освещения.
- Разнообразить питание. В рационе необходимы продукты с натуральными витаминами: кисломолочные, черника, овощи и фрукты оранжевого цвета — морковь, тыква, манго.