10 признаков, что вам надо срочно к офтальмологу

Офтальмохирург Гусев: проверить зрение у врача нужно при боли любого характера. Этот и ещё девять признаков могут быть симптомами заболевания глаз. Поэтому медлить с посещением специалиста — значит сделать себе хуже. При этом не стоит пренебрегать и плановыми осмотрами — они позволяют выявить патологию в самом начале её развития, а значит, зачастую и легче вылечить.

В каких случаях нужно идти к офтальмологу

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Причём не идти, а бежать. Срочно проверить состояние глаз необходимо, если:

чувствуете боль в глазах, причём любого характера, интенсивности или локализации;

быстро теряется острота зрения;

на слизистой продолжительное воспаление и покраснение;

есть слизистые или гнойные выделения;

есть ощущение инородного тела в глазу;

изображения дублируются;

отекли веки;

светобоязнь;

в глазах периодически появляются искры и вспышки;

сложно сфокусироваться на предметах в дали.

Каждый из этих признаков может указывать на заболевания или патологические состояния глаз, предупредил офтальмохирург, руководитель направления «Офтальмология» в клинике на «Сухаревской», д. м. н. Юрий Гусев. Поэтому обратиться к офтальмологу разумно, даже если симптомы кажутся вам нестрашными.

Как часто нужно проверять зрение

По словам специалиста, обследование нужно проходить минимум один раз в год, даже если нет жалоб. И особенно важно проверять глаза детям любого возраста и тем, кому за 40.

На плановом осмотре можно своевременно выявить нарушения рефракции (преломления света в оптической системе глаза) и глазные болезни, даже если нет видимых или ощутимых симптомов. Ну и, соответственно, начать лечение ещё на ранней стадии заболевания.

Чем опасно перенапряжение и покраснение глаз

Как объяснил врач-офтальмолог АО «Медицина» Андрей Попов, к перенапряжению глазных мышц приводит длительное нахождение за компьютером и работа в плохо или ярко освещенных помещениях.

И на этом неудобства для организма не заканчиваются. Среди последствий:

головные боли;

усталость;

покраснение и раздражение глаз;

сухость глаз;

ухудшение зрения;

прогрессирование миопии.

Как защитить глаза от перенапряжения

Офтальмолог Попов порекомендовал следовать таким правилам: