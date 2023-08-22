$94.14+0.74102.57+1.09

Чувствуете боль или инородное тело: 10 причин срочно проверить глаза

Офтальмохирург Гусев: проверить зрение у врача нужно при боли любого характера. Этот и ещё девять признаков могут быть симптомами заболевания глаз. Поэтому медлить с посещением специалиста — значит сделать себе хуже. При этом не стоит пренебрегать и плановыми осмотрами — они позволяют выявить патологию в самом начале её развития, а значит, зачастую и легче вылечить.

10 признаков, что вам надо срочно к офтальмологу
© Секрет Фирмы

В каких случаях нужно идти к офтальмологу

Видео дня

Причём не идти, а бежать. Срочно проверить состояние глаз необходимо, если:

  • чувствуете боль в глазах, причём любого характера, интенсивности или локализации;
  • быстро теряется острота зрения;
  • на слизистой продолжительное воспаление и покраснение;
  • есть слизистые или гнойные выделения;
  • есть ощущение инородного тела в глазу;
  • изображения дублируются;
  • отекли веки;
  • светобоязнь;
  • в глазах периодически появляются искры и вспышки;
  • сложно сфокусироваться на предметах в дали.

Каждый из этих признаков может указывать на заболевания или патологические состояния глаз, предупредил офтальмохирург, руководитель направления «Офтальмология» в клинике на «Сухаревской», д. м. н. Юрий Гусев. Поэтому обратиться к офтальмологу разумно, даже если симптомы кажутся вам нестрашными.

Как часто нужно проверять зрение

По словам специалиста, обследование нужно проходить минимум один раз в год, даже если нет жалоб. И особенно важно проверять глаза детям любого возраста и тем, кому за 40.

На плановом осмотре можно своевременно выявить нарушения рефракции (преломления света в оптической системе глаза) и глазные болезни, даже если нет видимых или ощутимых симптомов. Ну и, соответственно, начать лечение ещё на ранней стадии заболевания.

Чем опасно перенапряжение и покраснение глаз

Как объяснил врач-офтальмолог АО «Медицина» Андрей Попов, к перенапряжению глазных мышц приводит длительное нахождение за компьютером и работа в плохо или ярко освещенных помещениях.

И на этом неудобства для организма не заканчиваются. Среди последствий:

  • головные боли;
  • усталость;
  • покраснение и раздражение глаз;
  • сухость глаз;
  • ухудшение зрения;
  • прогрессирование миопии.

Как защитить глаза от перенапряжения

Офтальмолог Попов порекомендовал следовать таким правилам:

  • Компьютер должен быть на расстоянии 35–40 см от глаз.
  • Сидеть за ним нужно с прямой спиной.
  • Днём в комнате должен быть естественный свет, и даже в пасмурную погоду он полезнее искусственного освещения.
  • Разнообразить питание. В рационе необходимы продукты с натуральными витаминами: кисломолочные, черника, овощи и фрукты оранжевого цвета — морковь, тыква, манго.
Главное о здоровье
Больше новостей
Секрет Фирмы: главные новости