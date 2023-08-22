Названы болезни, которые обостряются после коронавируса

После перенесенного COVID-19 еще два года сохраняются риски развития заболеваний, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Medicine.

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О том, какие болезни может спровоцировать коронавирус, почему это происходит и кто в группе риска, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Какие болезни возникают

По его словам, коронавирусная инфекция ускоряет проявление тех заболеваний, к которым человек имеет предрасположенность. Но прежде всего она провоцирует:

сердечно-сосудистые заболевания (тромбозы, инфаркты, инсульты);

сахарный диабет;

заболевания почек;

нарушение сна (бессонницу ночью и сонливость днем);

неврологические заболевания (спутанность сознания).

Причины развития болезней

первая — остатки генетического материала коронавируса в организме продолжают циркулировать и вызывают вялотекущий воспалительный процесс;

вторая — нарушение микроциркуляции и воспаление в нервных путях не позволяют регулировать работу соответствующих органов. Объяснить точно причины возникновения этих болезней не может никто, но, как рассказал иммунолог, существует несколько гипотез:

Группы риска

Иммунолог объяснил: чем старше становится человек, тем выше вероятность серьезных последствий после болезни.

— Проблема в том, что коронавирус идет волнами, одна за другой, уже почти четыре года, а люди, к сожалению, не молодеют. И возрастные категории, которые находятся в группе риска, пополняются, — уверен Болибок.

Он добавил, что люди, которые до коронавируса имели хронические патологии, тоже находятся в группе риска по развитию осложнений.

Как обезопасить себя

В борьбе с последствиями, по мнению эксперта, сейчас сильна только вакцинация.