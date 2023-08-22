Названы болезни, которые обостряются после коронавируса
После перенесенного COVID-19 еще два года сохраняются риски развития заболеваний, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Medicine.
О том, какие болезни может спровоцировать коронавирус, почему это происходит и кто в группе риска, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.
Какие болезни возникают
По его словам, коронавирусная инфекция ускоряет проявление тех заболеваний, к которым человек имеет предрасположенность. Но прежде всего она провоцирует:
- сердечно-сосудистые заболевания (тромбозы, инфаркты, инсульты);
- сахарный диабет;
- заболевания почек;
- нарушение сна (бессонницу ночью и сонливость днем);
- неврологические заболевания (спутанность сознания).
Причины развития болезней
- первая — остатки генетического материала коронавируса в организме продолжают циркулировать и вызывают вялотекущий воспалительный процесс;
- вторая — нарушение микроциркуляции и воспаление в нервных путях не позволяют регулировать работу соответствующих органов.
Группы риска
Иммунолог объяснил: чем старше становится человек, тем выше вероятность серьезных последствий после болезни.
— Проблема в том, что коронавирус идет волнами, одна за другой, уже почти четыре года, а люди, к сожалению, не молодеют. И возрастные категории, которые находятся в группе риска, пополняются, — уверен Болибок.
Он добавил, что люди, которые до коронавируса имели хронические патологии, тоже находятся в группе риска по развитию осложнений.
Как обезопасить себя
В борьбе с последствиями, по мнению эксперта, сейчас сильна только вакцинация.
— Пока только вакцинация и ежегодная ревакцинация могут помочь снизить риски последствий после коронавируса. Конечно, прививка не предохраняет от заражения, но может снизить тяжесть заболевания и сократить вероятность возникновения постковидного синдрома, — заверил Болибок.