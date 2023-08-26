Какие анализы помогут обнаружить онкологию вовремя

Онкология – одно из самых коварных заболеваний. Нередко рак проявляется симптоматически лишь на последних стадиях, потому во многих случаях спасти человека не удается, тк он обращается к специалистам слишком поздно.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, есть ли такие анализы, которые имеет смысл сдавать регулярно, чтобы вовремя заметить онкологические заболевания, если они начали развиваться в организме.

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Онкомаркеры

Следить за концентрациями тех или иных онкомаркеров в крови важно для онкопациентов, проходящих лечение или уже находящихся в ремиссии. Уровень этих белков указывает на то, помогает ли терапия, находится ли заболевание под контролем, не возник ли рецидив.

Сдавать их здоровым людям «на всякий случай» не стоит, ведь высокая или низкая концентрация может быть связана с самыми разными причинами, вовсе не указывающими на онкологию, например, воспалительным процессом или приемом определенных лекарств. Кроме того, ее отклонение от нормы может быть индивидуальной особенностью человека, а не признаком патологии. Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Важно помнить, что онкологический диагноз ставится на основании целого комплекса симптомов, выявить болезнь только ориентируясь на изменение уровня онкомаркера нельзя.

Однако есть лабораторные анализы, сдавать которые действительно нужно – они являются важной частью скрининга рака, а их результаты учитываются при постановке диагноза.

Скрининг на определение риска развития рака шейки матки

Он включает исследование соскоба клеток шейки матки для выявление атипичных клеток (так называемый ПАП-тест), а также обнаружение высокоонкогенных штаммов ВПЧ (вируса папилломы человека). Именно этот вирус считается основным «виновником» возникновения рака шейки матки. Это исследование рекомендовано проходить раз в 3-5 лет всем женщинам до 65 лет.

Исследование на ПСА

Анализ для определения концентрации ПСА (простат-специфического антигена) является частью скрининга на рак предстательной железы. Кроме этого лабораторного анализа скрининг включает пальцевое ректальное исследование – прощупывание предстательной железы через прямую кишку. Этот комплекс скрининговых обследований рекомендовано проводить раз в 5 лет для мужчин с 40 до 65 лет. Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Анализ на скрытую кровь

Анализ кала на скрытую кровь – исследование, которое необходимо для выявления риска колоректального рака, то есть рака, поражающего кишечник. Скрытая (невидимая глазом) кровь в кале может появиться из-за того, что опухолеподобные образования и полипы, присутствующие в кишечнике начинают кровоточить. Из-за незначительного количества крови такое кровотечение может незаметно обывателю, однако лабораторные методы вполне способны обнаружить его. Сдавать этот анализ нужно с 40 лет тем, кто не входит в группу риска, и не имеет близких родственников с онкозаболеваниями кишечника. При отягощенном анамнезе начинать необходимо на 5-10 лет раньше.

Кроме традиционного анализа на «скрытую кровь» есть лабораторные тесты нового поколения, для сдачи которых не надо предварительно соблюдать диету (например, иммунохимический тест ColonView или тест на гемоглобин- трансферрин в кале). Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики