Как защититься от болезней желудка

Многим из нас знакомо ощущение дискомфорта в желудке или чувство тяжести после еды. Обычно мы не придаём этим проблемам серьёзного значения, списывая их на переедание или неправильное питание. А между тем такие симптомы могут сигнализировать о заболеваниях пищеварительной системы, которые входят в тройку скрытых болезней у нижегородцев.

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О том, что влияет на развитие этих болезней и какие меры профилактики существуют, нам рассказала главный внештатный гастроэнтеролог минздрава Нижегородской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением больницы им. Семашко Елена Колодей.

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Больно мне, больно

– Елена Николаевна, как можно понять, что у тебя есть проблемы с пищеварением? Есть ли у этих болезней характерные симптомы, на что обратить внимание?

– Проявления болезней органов пищеварения многообразны и зависят от того, какой именно орган поражён.

Так, к симптомам заболеваний желудочно-кишечного тракта относятся: боль в животе, нарушение аппетита, отрыжка, изжога, тошнота и рвота, снижение веса, расстройства стула, изменение цвета кала и наличие примесей в нём, метеоризм. На все эти симптомы стоит обратить внимание.

– Откуда же они берутся?

– Основными причинами, провоцирующими развитие болезней, можно назвать избыточный вес, курение, злоупотребление алкоголем и газированными напитками, неправильное питание и нарушение его режима, стрессы, низкую физическую активность, инфекционные поражения организма.

Приблизительно 5 стаканов желудочного сока вырабатывает в течение суток желудок взрослого человека.500 мл – таков объём пустого желудка. После принятия пищи желудок обычно растягивается до одного литра, но может увеличиться и до четырёх.Наиболее часто язвой желудка страдают мужчины от 20 до 50 лет.На один квадратный сантиметр слизистой оболочки человеческого желудка приходится 100 желёз, отвечающих за выработку различных ферментов.Язва желудка бывает у курильщиков в 10 раз чаще, чем у некурящих. Не стоит забывать и о таких факторах риска, как возраст и наследственность. Например, злокачественные опухоли ЖКТ чаще возникают у людей старше 50 лет или у тех, у кого раком страдали близкие родственники. В этом случае первый скрининг рекомендуют сделать на 10 лет раньше того возраста, в котором онкологическое заболевание обнаружили у близкого.

Пища для ума

– Как можно защититься от этих болезней?

– Для профилактики болезни органов пищеварения есть несколько основных правил.

Во-первых, соблюдение питьевого режима. Человек должен употреблять не менее 1,5 – 2 л воды в сутки (кофе, чай, соки и другие напитки в данном случае не учитываются). Чтобы рассчитать точное количество жидкости, умножьте вес тела на 30 мл. В жару и дни тренировок объём воды можно и нужно увеличивать.

Во-вторых, употребление тёплой еды и напитков. Пища не должна быть чересчур горячей или холодной. Даже если вы торопитесь, дождитесь, пока она нагреется/остынет до нужной температуры. В противном случае высок риск повредить эпителий пищевода и кишечника, вызвав развитие рака или язвы.

В третьих, ограничение употребления газированных напитков и кофе. Газированные напитки желательно ограничить одним стаканом в день или, ещё лучше, полностью от них отказаться. Безопасная доза кофе составляет в день 300 – 400 мл (2 – 3 чашки).

– С едой, наверное, тоже существуют свои правила?

– Конечно. Рекомендуется соблюдение режима питания, который включает: количество приёмов пищи в течение суток (кратность питания), распределение суточного рациона по его энергоценности, химическому составу, продуктовому набору и массе на отдельные приёмы пищи, а также интервалы между приёмами пищи.

Лучше есть понемногу и часто (от 4 до 6 раз в день). Помните, стандартная порция пищи не должна превышать 300 – 400 мл (если её представить в жидком состоянии). Приём пищи должен быть в одно и то же время суток.

Не нужно забывать и о тщательном пережёвывании пищи. А также об ограничении острого, солёного, консервированного, копчёного. Перечисленные продукты активизируют выработку желудочного сока, что ведёт к раздражению и поражению слизистых оболочек.Добавляйте в рацион клетчатку. Пищевые волокна должны присутствовать в меню всегда. Они ускоряют прохождение пищи, нормализуют холестерин и вес. Нужно несколько раз в день есть овощи и фрукты – 500 г овощей и 250 г фруктов, 1/3 из них в свежем виде.

Конечно же, соблюдайте элементарные правила гигиены. Перед едой и приготовлением пищи необходимо тщательно мыть руки. Нужно правильно хранить и обрабатывать продукты. Это обезопасит организм от проникновения в него болезнетворных микроорганизмов и, соответственно, развития инфекционных заболеваний и гельминтозов.

Движение на опережение

– Какие ещё советы вы можете дать?

– Нужно нормализовать вес. Ожирение пагубно сказывается не только на внешности, но и на состоянии внутренних органов. Избыточный вес провоцирует заболевания поджелудочной железы и печени, запускает процессы образования камней, снижает моторику кишечника.

Повышайте физическую активность. Систематические физические нагрузки повышают обмен веществ и энергии, увеличивают потребность организма в питательных веществах, стимулируют выделение пищевых соков, активизируют перистальтику кишечника, улучшают пищеварение.

И, конечно, отказывайтесь от вредных привычек. Например, дым от сигарет оказывает очень негативное воздействие на органы ЖКТ.Откажитесь от алкоголя или снизьте его употребление до минимума. Этанол и продукты распада плохо влияют на слизистые оболочки, вызывают развитие язвенных дефектов и поражение других органов (в том числе печени, поджелудочной железы).

Попробуйте научиться справляться со стрессом. Механизмы стресса работают на клеточном уровне, оказывая влияние на процессы секреции и всасывания в пищеварительном тракте.

Воспалительные процессы разной тяжести на слизистых ЖКТ обусловлены гиперактивностью тучных клеток. В нормальных условиях тучные клетки, запуская защитные механизмы, нейтрализуют токсины. При длительном стрессе активность клеток повышается – это приводит к повреждению слизистых оболочек, развитию воспаления и становится причиной язвы, гастрита и дисфункции различных участков ЖКТ.

И, наконец, своевременное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров позволяет выявлять заболевания, в том числе онкологические, на ранних стадиях и начинать лечить их до развития осложнений.