Назван явный признак сибирской язвы
В Воронежской области обнаружили очаг сибирской язвы. Часто это инфекционное заболевание протекает тяжело и может привести к летальному исходу.
О способах заражения и формах болезни «Вечерней Москве» рассказал доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский.
По его словам, заболевание вызывается бактерией сибирской язвы «Bacillus anthracis», которая может находиться в почве.
— Заразиться можно несколькими путями, но чаще всего при употреблении в пищу продуктов, которые содержат споры сибирской язвы. Они берутся из почвы в том месте, где от этого недуга погибло животное, — пояснил он.
Инкубационный период заболевания, как рассказал врач, длится от нескольких дней до двух недель, а далее развивается одна из форм болезни.
Формы болезни
- легкая. В этом случае бацилла попадает на кожные покровы. Развивается кожная форма болезни или заболевание протекает с поражением ревматических узлов.
- тяжелая. Еще ее называют кишечной и септической. В этом случае у человека может начаться заражение крови, и без лечения это приводит к летальному исходу в 100 процентах случаев.
Явный симптом
— Когда на коже образуется язва с черным дном — это самый явный свидетель сибирской язвы. Но до такого состояния лучше не запускать болезнь. При чувстве легкого недомогания лучше сразу обратиться к специалисту, чтобы не упустить время, — заключил Вознесенский.