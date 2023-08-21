Мигрень у взрослых и детей: симптомы и причины возникновения
Эти рекомендации помогут избавиться от мучительных симптомов.
Алина Красикова, врач-терапевт, семейный врач Цифровой клиники ВСК: «Мигрень — это серьёзное неврологическое состояние, характеризующееся острыми приступами интенсивной головной боли. Симптомы и признаки недуга у всех различаются, но вот некоторые из наиболее распространённых».
Симптомы мигрени
- Главным признаком мигрени является сильная, пульсирующая или терзающая боль, обычно локализующаяся в одной половине головы. Она может быть настолько интенсивной, что ограничивает нормальные активности пациента.
- Продолжительность приступов варьируется от нескольких часов до нескольких дней. Однако чаще всего они длительны от 4 до 72 часов.
- Многие пациенты с недугом становятся чрезмерно чувствительными к свету (фотофобия) и звукам (звуковая гиперакузия) во время болей.
- Мигрень может сопровождаться тошнотой, а иногда и рвотой. Эти симптомы могут быть настолько выраженными, что даже питьё воды может вызвать дискомфорт.
- Некоторые люди могут испытывать так называемую ауру – временные неврологические симптомы, такие как изменения зрения (молнии, искажения), шумы в ушах, головокружение, онемение рук или лица. Это может предупреждать о приближении мигрени и длиться от нескольких минут до часа.
- После приступа пациенты часто чувствуют общую слабость и усталость, которая может сохраняться несколько дней.
Причины появления мигрени
Появление мигрени связано с множеством факторов, и её точные причины до конца неизвестны. Однако существует ряд факторов и триггеров, которые могут способствовать развитию недуга у подверженных лиц:
- семейная история играет важную роль. Если у ваших родственников была мигрень, у вас также повышается риск развития этого состояния;
- изменения в нейрохимических процессах мозга, таких как дисбаланс нейромедиаторов (например, серотонина), могут играть роль в развитии недуга;
- мигрень может быть связана с временными сосудистыми изменениями в мозге, такими как расширение и сужение сосудов (сосудистая дисфункция);
- некоторые продукты и ингредиенты питания, включая шоколад, сыры, красное вино, искусственные добавки, способны вызвать приступы у некоторых людей;
- сильный стресс, тревожность и эмоциональные напряжения могут быть триггерами;
- интенсивная физическая активность или резкие изменения активности вызывают приступы.
- недостаток сна или смены режима сна также могут спровоцировать мигрень;
- яркий свет, сильные запахи, изменения атмосферного давления и другие факторы окружающей среды влияют на появление болей.
Важно понимать, что у каждого человека могут быть свои уникальные триггеры, и то, что вызывает мигрень у одного человека, может не влиять на другого. Если вы подвержены головным болям, важно обсудить с врачом стратегии лечения и контроля данного состояния.
Особенности мигрени у женщин
Мигрень у женщин может иметь некоторые специфические особенности, связанные с гормональными изменениями, менструальным циклом и беременностью.
Вот некоторые из них:
- многие женщины сталкиваются с так называемой менструальной мигренью, которая связана с циклическими изменениями. Она может начинаться за несколько дней до начала менструации и продолжаться в первые дни месячных. Эта форма мигрени обычно более интенсивная и продолжительная;
- гормональные изменения в организме женщин, такие как изменения уровней эстрогенов и прогестерона, могут влиять на появление мигрени. Например, многие отмечают усиление головных болей во время беременности или при приёме оральных контрацептивов;
- у некоторых женщин мигрень усиливается во время беременности, особенно в первом триместре. Однако у других боли могут снизиться или даже исчезнуть;
- после наступления менопаузы у некоторых мигрень исчезает вовсе, возможно, из-за снижения гормональных изменений.
Если у вас есть мигрень и вы замечаете, что она связана с определёнными фазами менструального цикла или с другими гормональными изменениями, важно обсудить это со специалистом.
Мигрень у детей
Мигрень может также встречаться у детей, хотя её проявления и особенности могут отличаться от тех, что наблюдаются у взрослых.
Вот некоторые особенности мигрени у детей:
- в отличие от более длительных приступов у взрослых, головные боли у детей часто длительностью менее часа;
- у детей мигрень может сопровождаться болями в животе, рвотой и тошнотой;
- есть вероятность проявления раздражительности, апатии или изменения в поведении во время приступа.
- если у одного или обоих родителей есть мигрень, это повышает риски развития мигрени у ребёнка.
Важно отметить, что диагностика мигрени у детей может быть сложной из-за особенностей выражения симптомов. Врач проведёт необходимые исследования и поможет разработать план управления состоянием для вашего ребёнка.
Что делать при мигрени
- Убедитесь, что вы находитесь в спокойной и тихой обстановке. Отдых в помещении без яркого света помогает снизить неприятные ощущения.
- Нанесение холодного компресса на лоб или затылок уменьшает боли. Оберните лёд в мягкую ткань, чтобы избежать обморожения кожи. Некоторые люди находят облегчение от мигрени при применении тепла, например, горячего компресса, к голове или шее.
- Глубокое дыхание, медитация, йога или другие расслабляющие методы также снижают стресс и напряжение, что может уменьшить мигрень.
- Убедитесь, что вы пьёте достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания, усугубляющего симптомы.
- Попробуйте определить факторы, которые способствуют возникновению мигрени у вас, и старайтесь избегать их. Это может включать в себя определённые пищевые продукты, стресс, изменения сна и др.
- В зависимости от интенсивности и частоты приступов мигрени, врач назначит специальные медикаменты для облегчения симптомов или профилактики приступов.
Лечение мигрени
Лечение мигрени с точки зрения доказательной медицины включает различные подходы, в зависимости от интенсивности симптомов, частоты приступов и индивидуальных особенностей пациента.
Важную роль в профилактике и лечении приступов мигрени играет образ жизни человека:
- поход к врачу и приём препаратов по его назначению;
- регулярный сон и создание стабильного расписания сна и пробуждения уменьшают риск мигрени;
- избегание триггерных продуктов (например шоколада, сыра, красного вина) и регулярный приём пищи способны предотвратить мигрень;
- регулярные физические упражнения могут снизить частоту и интенсивность приступов;
- техники релаксации, когнитивно-поведенческая терапия способствуют уменьшению стресса и приступов недуга.
Важно помнить, что эффективность этих методов варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей и тяжести мигрени. Если у вас часто возникают приступы или они сопровождаются сильной болью и другими симптомами, рекомендуется обратиться к врачу для консультации и диагностики.