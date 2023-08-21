Мигрень у взрослых и детей: симптомы и причины возникновения

Эти рекомендации помогут избавиться от мучительных симптомов.

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Алина Красикова, врач-терапевт, семейный врач Цифровой клиники ВСК: «Мигрень — это серьёзное неврологическое состояние, характеризующееся острыми приступами интенсивной головной боли. Симптомы и признаки недуга у всех различаются, но вот некоторые из наиболее распространённых».

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Симптомы мигрени Главным признаком мигрени является сильная, пульсирующая или терзающая боль, обычно локализующаяся в одной половине головы. Она может быть настолько интенсивной, что ограничивает нормальные активности пациента.

Продолжительность приступов варьируется от нескольких часов до нескольких дней. Однако чаще всего они длительны от 4 до 72 часов.

Многие пациенты с недугом становятся чрезмерно чувствительными к свету (фотофобия) и звукам (звуковая гиперакузия) во время болей.

Мигрень может сопровождаться тошнотой, а иногда и рвотой. Эти симптомы могут быть настолько выраженными, что даже питьё воды может вызвать дискомфорт.

Некоторые люди могут испытывать так называемую ауру – временные неврологические симптомы, такие как изменения зрения (молнии, искажения), шумы в ушах, головокружение, онемение рук или лица. Это может предупреждать о приближении мигрени и длиться от нескольких минут до часа.

После приступа пациенты часто чувствуют общую слабость и усталость, которая может сохраняться несколько дней.

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Причины появления мигрени

Появление мигрени связано с множеством факторов, и её точные причины до конца неизвестны. Однако существует ряд факторов и триггеров, которые могут способствовать развитию недуга у подверженных лиц:

семейная история играет важную роль. Если у ваших родственников была мигрень, у вас также повышается риск развития этого состояния;

изменения в нейрохимических процессах мозга, таких как дисбаланс нейромедиаторов (например, серотонина), могут играть роль в развитии недуга;

мигрень может быть связана с временными сосудистыми изменениями в мозге, такими как расширение и сужение сосудов (сосудистая дисфункция);

некоторые продукты и ингредиенты питания, включая шоколад, сыры, красное вино, искусственные добавки, способны вызвать приступы у некоторых людей;

сильный стресс, тревожность и эмоциональные напряжения могут быть триггерами;

интенсивная физическая активность или резкие изменения активности вызывают приступы.

недостаток сна или смены режима сна также могут спровоцировать мигрень;

яркий свет, сильные запахи, изменения атмосферного давления и другие факторы окружающей среды влияют на появление болей.

Важно понимать, что у каждого человека могут быть свои уникальные триггеры, и то, что вызывает мигрень у одного человека, может не влиять на другого. Если вы подвержены головным болям, важно обсудить с врачом стратегии лечения и контроля данного состояния.

Особенности мигрени у женщин

Мигрень у женщин может иметь некоторые специфические особенности, связанные с гормональными изменениями, менструальным циклом и беременностью.

Вот некоторые из них:

многие женщины сталкиваются с так называемой менструальной мигренью, которая связана с циклическими изменениями. Она может начинаться за несколько дней до начала менструации и продолжаться в первые дни месячных. Эта форма мигрени обычно более интенсивная и продолжительная;

гормональные изменения в организме женщин, такие как изменения уровней эстрогенов и прогестерона, могут влиять на появление мигрени. Например, многие отмечают усиление головных болей во время беременности или при приёме оральных контрацептивов;

у некоторых женщин мигрень усиливается во время беременности, особенно в первом триместре. Однако у других боли могут снизиться или даже исчезнуть;

после наступления менопаузы у некоторых мигрень исчезает вовсе, возможно, из-за снижения гормональных изменений.

Если у вас есть мигрень и вы замечаете, что она связана с определёнными фазами менструального цикла или с другими гормональными изменениями, важно обсудить это со специалистом.

Мигрень у детей

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Мигрень может также встречаться у детей, хотя её проявления и особенности могут отличаться от тех, что наблюдаются у взрослых.

Вот некоторые особенности мигрени у детей:

в отличие от более длительных приступов у взрослых, головные боли у детей часто длительностью менее часа;

у детей мигрень может сопровождаться болями в животе, рвотой и тошнотой;

есть вероятность проявления раздражительности, апатии или изменения в поведении во время приступа.

если у одного или обоих родителей есть мигрень, это повышает риски развития мигрени у ребёнка.

Важно отметить, что диагностика мигрени у детей может быть сложной из-за особенностей выражения симптомов. Врач проведёт необходимые исследования и поможет разработать план управления состоянием для вашего ребёнка.

Что делать при мигрени Убедитесь, что вы находитесь в спокойной и тихой обстановке. Отдых в помещении без яркого света помогает снизить неприятные ощущения.

Нанесение холодного компресса на лоб или затылок уменьшает боли. Оберните лёд в мягкую ткань, чтобы избежать обморожения кожи. Некоторые люди находят облегчение от мигрени при применении тепла, например, горячего компресса, к голове или шее.

Глубокое дыхание, медитация, йога или другие расслабляющие методы также снижают стресс и напряжение, что может уменьшить мигрень.

Убедитесь, что вы пьёте достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания, усугубляющего симптомы.

Попробуйте определить факторы, которые способствуют возникновению мигрени у вас, и старайтесь избегать их. Это может включать в себя определённые пищевые продукты, стресс, изменения сна и др.

В зависимости от интенсивности и частоты приступов мигрени, врач назначит специальные медикаменты для облегчения симптомов или профилактики приступов.

Лечение мигрени

Лечение мигрени с точки зрения доказательной медицины включает различные подходы, в зависимости от интенсивности симптомов, частоты приступов и индивидуальных особенностей пациента.

Важную роль в профилактике и лечении приступов мигрени играет образ жизни человека:

поход к врачу и приём препаратов по его назначению;

регулярный сон и создание стабильного расписания сна и пробуждения уменьшают риск мигрени;

избегание триггерных продуктов (например шоколада, сыра, красного вина) и регулярный приём пищи способны предотвратить мигрень;

регулярные физические упражнения могут снизить частоту и интенсивность приступов;

техники релаксации, когнитивно-поведенческая терапия способствуют уменьшению стресса и приступов недуга.