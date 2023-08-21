7 неочевидных продуктов, которые разрушат ваши зубы

Не секрет, что конфеты и газировка вредны для зубов, но список нежелательных для эмали продуктов гораздо длиннее, чем можно представить. Ниже список продуктов, на которые стоит обратить внимание.

© Super.ru

Сухофрукты

Видео дня

Такие полезные закуски, полные питательных веществ, как сушеный инжир, курага, изюм, могут оказать вам медвежью услугу. Дело в том, что в них огромное количество сахара. Но на этом риски для белоснежной улыбки не заканчиваются. Сухофрукты содержат нерастворимое целлюлозное волокно, которое надолго задерживается на зубах, удерживая на них и разрушительную фруктозу. Так что порой иногда стоит заменить сухофрукты свежими аналогами.

Белое вино

Плохая новость для тех, кто предпочитает белое красному. Несмотря на то, что темный цвет, казалось бы, с большей вероятностью окрасит зубы, белое вино традиционно более кислое, чем красное. Кислота из напитка делает зубы восприимчивыми к образованию пятен, поэтому в сочетании с темной пищей улыбка рискует приобрести нежелательный оттенок. В идеале после бокала-другого прополоскать рот водой.

Картофельные чипсы

Картофельные чипсы не славятся пользой для здоровья. И все же устоять перед ними бывает очень сложно. В рисках для фигуры сомневаться не приходится: хрустящие снеки, как правило, содержат множество жиров и соли. Пакетик чипсов даст о себе знать наутро неприятной отечностью. Но мало кто знает, что эта закуска представляет не меньшую опасность для эмали. Разрушительное действие схоже с эффектом от сухофруктов: из-за клейкой текстуры картофельной массы остатки чипсов надолго задерживаются на зубах и между ними, способствуя размножению бактерий и образованию кариеса.

Томатный соус для макарон

Томатный соус для спагетти вроде болоньезе наносит двойной удар по зубам: обжаренные помидоры не только обладают темным цветом, но и бывают достаточно кислыми, чтобы смело записать соус во враги эмали. Кислота временно делает зубы более пористыми, а пористая эмаль легче впитывает пигмент. В общем, растягивать блюдо на весь вечер не стоит!

Черный чай

Если вы любите черный чай, наверняка замечали темный налет на кружках. Стоит ли говорить, что он же остается на ваших зубах? К тому же одни из самых популярных видов чая относятся к самым темным: Earl Gray и English Breakfast нанесут улыбке наибольший вред, окрасив эмаль в отталкивающий оттенок. Если ваша улыбка отдает неистребимой желтизной на регулярной основе, попробуйте перейти на зеленый или травяной чай.

Карри

Эта индийская приправа (любимая англичанами), как и чай, может придать зубам желтый оттенок. Пряность содержит большое количество оранжевого пигмента. Один из ингредиентов карри — куркума — даже используется в качестве пищевого красителя, так что с задачей окрашивать карри справляется на ура, рекомендуется запить блюдо, чтобы вещество не оставалось на зубах.

Бутилированная вода