7 неочевидных продуктов, которые разрушат ваши зубы
Не секрет, что конфеты и газировка вредны для зубов, но список нежелательных для эмали продуктов гораздо длиннее, чем можно представить. Ниже список продуктов, на которые стоит обратить внимание.
Сухофрукты
Такие полезные закуски, полные питательных веществ, как сушеный инжир, курага, изюм, могут оказать вам медвежью услугу. Дело в том, что в них огромное количество сахара. Но на этом риски для белоснежной улыбки не заканчиваются. Сухофрукты содержат нерастворимое целлюлозное волокно, которое надолго задерживается на зубах, удерживая на них и разрушительную фруктозу. Так что порой иногда стоит заменить сухофрукты свежими аналогами.
Белое вино
Плохая новость для тех, кто предпочитает белое красному. Несмотря на то, что темный цвет, казалось бы, с большей вероятностью окрасит зубы, белое вино традиционно более кислое, чем красное. Кислота из напитка делает зубы восприимчивыми к образованию пятен, поэтому в сочетании с темной пищей улыбка рискует приобрести нежелательный оттенок. В идеале после бокала-другого прополоскать рот водой.
Картофельные чипсы
Картофельные чипсы не славятся пользой для здоровья. И все же устоять перед ними бывает очень сложно. В рисках для фигуры сомневаться не приходится: хрустящие снеки, как правило, содержат множество жиров и соли. Пакетик чипсов даст о себе знать наутро неприятной отечностью. Но мало кто знает, что эта закуска представляет не меньшую опасность для эмали. Разрушительное действие схоже с эффектом от сухофруктов: из-за клейкой текстуры картофельной массы остатки чипсов надолго задерживаются на зубах и между ними, способствуя размножению бактерий и образованию кариеса.
Томатный соус для макарон
Томатный соус для спагетти вроде болоньезе наносит двойной удар по зубам: обжаренные помидоры не только обладают темным цветом, но и бывают достаточно кислыми, чтобы смело записать соус во враги эмали. Кислота временно делает зубы более пористыми, а пористая эмаль легче впитывает пигмент. В общем, растягивать блюдо на весь вечер не стоит!
Черный чай
Если вы любите черный чай, наверняка замечали темный налет на кружках. Стоит ли говорить, что он же остается на ваших зубах? К тому же одни из самых популярных видов чая относятся к самым темным: Earl Gray и English Breakfast нанесут улыбке наибольший вред, окрасив эмаль в отталкивающий оттенок. Если ваша улыбка отдает неистребимой желтизной на регулярной основе, попробуйте перейти на зеленый или травяной чай.
Карри
Эта индийская приправа (любимая англичанами), как и чай, может придать зубам желтый оттенок. Пряность содержит большое количество оранжевого пигмента. Один из ингредиентов карри — куркума — даже используется в качестве пищевого красителя, так что с задачей окрашивать карри справляется на ура, рекомендуется запить блюдо, чтобы вещество не оставалось на зубах.
Бутилированная вода
Маркетологи нередко выдают отсутствие фтора в зубной пасте за 100% преимущество, и действительно, злоупотреблять этим веществом нельзя. Повышенное содержание фтора в организме приводит к нарушению работы иммунной системы и может провоцировать аллергические реакции и кожные заболевания. Однако и его недостаток чреват проблемами, в том числе с зубами. Если вы выбираете зубные пасты без фтора, миссия по его восполнению ложится на воду. А если в воде этого вещества тоже нет, недалеко до дефицита и, как следствие, снижения прочности зубов..