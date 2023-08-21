Доктор Мясников объяснил, есть ли польза от БАДов

"Значит ли это, что БАДы абсолютно бессмысленны? Когда мы говорим о каких-то серьезных болезнях, проводим клинические исследования, то тут мы не видим большой разницы. Если мы рассуждаем о витаминах, то иногда бывает даже так, что в группе принимающих определенные витамины заболеваемость больше. С другой стороны мы знаем, что, например, в Германии 40% людей принимают БАДы и препараты из трав", — отметил эксперт.