Доктор Мясников объяснил, есть ли польза от БАДов

Польза биологически активных добавок (БАДов) неоднозначна, рассказал "Общественной службе новостей" заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников.
"Значит ли это, что БАДы абсолютно бессмысленны? Когда мы говорим о каких-то серьезных болезнях, проводим клинические исследования, то тут мы не видим большой разницы. Если мы рассуждаем о витаминах, то иногда бывает даже так, что в группе принимающих определенные витамины заболеваемость больше. С другой стороны мы знаем, что, например, в Германии 40% людей принимают БАДы и препараты из трав", — отметил эксперт.
По мнению врача, БАДы являются попыткой "заменить правильное питание", потому что в них содержатся те микроэлементы, которые можно получить с правильной диетой.
Мясников добавил, что медицинские специалисты скорее всего не станут советовать своим пациентам принимать такие добавки и порекомендуют добавлять в свой рацион полезные продукты, например, курицу, орехи.
Он также посоветовал предупреждать лечащего врача о том, что вы принимаете БАДы, чтобы они не пересекались с другими лекарствами.