Самарский врач: спорт снижает риск развития рака на 20%

Самарский врач напомнил, что любой спорт и физическая активность благотворно влияет на организм. Например, так на 20 % снижается риск развития рака.

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Заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Самарской городской больницы №7 Ирина Родионова напомнила, что спорт - один из наиболее эффективных и доступных способов снизить риск развития различных видов рака, включая рак груди, толстой кишки, простаты и матки.