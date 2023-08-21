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Самарский врач: спорт снижает риск развития рака на 20%

Самарский врач напомнил, что любой спорт и физическая активность благотворно влияет на организм. Например, так на 20 % снижается риск развития рака.

Самарский врач: спорт снижает риск развития рака на 20%
© СОВА

Заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Самарской городской больницы №7 Ирина Родионова напомнила, что спорт - один из наиболее эффективных и доступных способов снизить риск развития различных видов рака, включая рак груди, толстой кишки, простаты и матки.

Особенно плодотворно спорт влияет на состояние толстой кишки. Благодаря физической активности нормализуется работа кишечника, снижается риск запоров и подавляются воспалительные процессы. Тем самым вероятность возникновения полипов, которые могут перерасти в злокачественные опухоли, уменьшается.