Самарский врач: спорт снижает риск развития рака на 20%
Самарский врач напомнил, что любой спорт и физическая активность благотворно влияет на организм. Например, так на 20 % снижается риск развития рака.
Заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Самарской городской больницы №7 Ирина Родионова напомнила, что спорт - один из наиболее эффективных и доступных способов снизить риск развития различных видов рака, включая рак груди, толстой кишки, простаты и матки.
Особенно плодотворно спорт влияет на состояние толстой кишки. Благодаря физической активности нормализуется работа кишечника, снижается риск запоров и подавляются воспалительные процессы. Тем самым вероятность возникновения полипов, которые могут перерасти в злокачественные опухоли, уменьшается.